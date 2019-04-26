  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Підозрюваний у тероризмі Рубан виїхав з України до Польщі – ЗМІ

    • Розсилка
    Володимир Рубан виїхав з України&nbsp; - Підозрюваний у тероризмі Рубан виїхав з України до Польщі – ЗМІ
    Володимир Рубан виїхав з України 

    Після звільнення із СІЗО Рубан може тепер вільно пересуватися як по території країни, так і залишати її межі

    Екс-керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, якого підозрюють у підготовці теракту, покинув територію України. Про це пише УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

    Судді Броварського міського суду Київської області 16 квітня випустили з-під варти Володимира Рубана, що означає, що підозрюваний у тероризмі може тепер вільно пересуватися як по території країни, так і залишати її межі.

    Читайте також

    За інформацією журналістів, Рубан поїхав до столиці Польщі, Варшави.

    Як відомо, минулого тижня Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду.

    Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

    8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР». 

    Читайте також
    суд Польща тероризм СІЗО розслідування Володимир Рубан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ