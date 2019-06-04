  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Підозрюваний у вбивстві хлопчика раніше не пройшов переатестацію в поліції

    • Розсилка
    <span>Патрульний поліцейський Іван Приходько, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика.</span> - Підозрюваний у вбивстві хлопчика раніше не пройшов переатестацію в поліції
    Патрульний поліцейський Іван Приходько, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика.
    Фото: Уніан

    Поліцейський був звільнений за службову невідповідність у 2015 році

    Один з підозрюваних у вбивстві дитини поліцейський вже був звільнений з правоохоронних органів за службову невідповідність у 2015 році.

    Про це повідомив заступник глави поліції Київської області Андрій Нєбитов під час акції в Переяслав-Хмельницькому.

    За його словами, підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова був відновлений на посаді поліцейського кілька років тому за рішенням суду.

    «Вони проходили переатестацію як працівники поліції в 2015 році. Один з них був звільнений за службову невідповідність за рішенням комісії. Але за рішенням окружного адміністративного суду Києва був відновлений на посаді», - заявив Нєбитов.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. 

    Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

    4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою  і бабусею загиблого хлопчика.

     Читайте також: Поліцейський убив дитину. Світовий досвід покарання
    міністр Арсен Аваков батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ