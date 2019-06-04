Підозрюваний у вбивстві хлопчика раніше не пройшов переатестацію в поліції



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Патрульний поліцейський Іван Приходько, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика. Фото: Уніан

Поліцейський був звільнений за службову невідповідність у 2015 році

Один з підозрюваних у вбивстві дитини поліцейський вже був звільнений з правоохоронних органів за службову невідповідність у 2015 році.

Про це повідомив заступник глави поліції Київської області Андрій Нєбитов під час акції в Переяслав-Хмельницькому.

За його словами, підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова був відновлений на посаді поліцейського кілька років тому за рішенням суду.

«Вони проходили переатестацію як працівники поліції в 2015 році. Один з них був звільнений за службову невідповідність за рішенням комісії. Але за рішенням окружного адміністративного суду Києва був відновлений на посаді», - заявив Нєбитов.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.