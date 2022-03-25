Підтримують слов’яни, але не росіяни. Фігуристка Баюл розповіла як допомагає Україні із США

Перша олімпійська чемпіонка Оксана Баюл допомагає Україні за океаном

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України, фігуристка Оксана Баюл розповіла про те, як допомагає Україні, хто підтримує нашу державу та висловила своє ставлення до відсторонення фігуристки Анастасії Шабатової від виступів за збірну України.

Баюл вважає абсолютно нормальним рішення українського Міністерства молоді і спорту відсторонити від виступів за збірну Анастасію Шабатову за її «лайк» у соцмережах повідомлення від «путініста» Євгена Плющенка, який підтримав агресію Росії проти України.

«В 90-х роках, коли була інакша ситуація в РФ, ми усі в Америці виступали… Я не буду називати імена усіх (росіян), кому я допомагала. Але зараз у мене склалося враження, що вони про це все просто забули. Забули, та й забули. Значить, так і потрібно було. В основному тренери-слов’яни підтримують, виходили з підтримкою. А от російські тренери, які працюють в Америці, поки мовчать», – розповіла знаменита українська фігуристка.

Баюл також розповіла, що допомагає українцям із розселенням, організацією тренувань спортсменам, якщо у цьому є потреба.

За словами Баюл, вона підтримує гасло «спорт поза політикою», але не у цьому разі, коли іде війна. «Я виступала за те, щоби росіян відсторонили від усіх змагань. Я старалася бути з ними м’якою раніше. А зараз не хочу на них витрачати час. Немає їх і немає (зокрема на чемпіонаті світу, який відбувається у французькому Монпельє)», – сказала Баюл.

Як повідомляв «Главком», 16-річну фігуристку Анастасію Шаботову наказом Міністерства молоді та спорту України виключено зі складу національної збірної з фігурного катання.

Раніше чемпіонка України з фігурного катання Анастасія Шаботова підтримала росіянку Камілу Валієву, яка на Олімпіаді в Пекіні здала позитивну допінг-пробу.