Головна Київ Новини
search button user button menu button

Шахраї виманили у пенсіонера 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ: деталі схеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Шахраї виманили у пенсіонера 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ: деталі схеми
Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

До літнього чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора

Поліція Києва викрила двох шахраїв, які виманили у 79-річного чоловіка 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  пресслужбу столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що до літнього чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора. Для більшого тиску псевдоправоохоронець розповідав потерпілому про відкриті щодо нього кримінальні провадження та навіть надсилав підроблені повістки.

«За словами шахраїв, довести свою невинуватість можна було шляхом «перевірки» та «декларування» коштів у спецструктурі. Під психологічним тиском і погрозами чоловік погодився виконати вимоги та під час особистої зустрічі передав одному з учасників групи готівку в різних валютах на загальну суму 6,7 млн грн», – розповіли у поліції.

Липовий наказ «про реєстрацію на перевірку грошових коштів, виявлених у ході сканування території»
Липовий наказ «про реєстрацію на перевірку грошових коштів, виявлених у ході сканування території»
фото: Національна поліція України

Надалі, за версією слідства, ділок разом із спільником перевели отримані кошти на криптогаманенць, а собі залишили по $300 кожному. Оперативники затримали обох фігурантів, перевіряється їх причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих суд обрав обом фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою.
Правоохоронці наголошують: зловмисники дедалі частіше використовують тему війни, імітують «силові структури» та грають на страху людей перед законом. Цей випадок – чергове нагадування: жодні державні органи не вимагають передавати готівку «на перевірку». У разі подібних дзвінків слід негайно звертатися до поліції. 

Нагадаємо, Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем – зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур. Головна мета цих афер – ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами. 

Теги: Київ шахрайство СБУ поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Теракт у Києві. Що відомо про стрільця із Голосіївського району
Теракт у Києві. Що відомо про стрільця із Голосіївського району
19 квiтня, 07:42
Нападник – Дмитро Васильченков, колишній військовий ЗСУ
Усі дії записував на диктофон. Глава МВС оприлюднив нові факти про терориста, що вбив людей на Деміївці
21 квiтня, 10:57
Поліція розшукала і затримала чоловіка з ножем, який намагався втекти з місця події
Ніж проти пістолета: у одному з ТРЦ Києва стався конфлікт, є поранений (відео)
24 квiтня, 10:34
ChatGPT став «скарбницею» доказів у кримінальних розслідуваннях США
ChatGPT став «скарбницею» доказів у кримінальних розслідуваннях США
3 травня, 07:59
Щоб не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку
Маскувався під дідуся: СБУ затримала російського коригувальника у Запоріжжі
4 травня, 10:10
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
5 травня, 05:16
Фахівці проводитимуть ремонт конструктивних елементів шляхопроводу
Рух на Великій Кільцевій дорозі частково обмежено до 9 серпня (схема)
4 травня, 11:45
Будинок у Дарницькому районі Києва, у який влучила російська ракета Х-101 під час масованого удару 14 травня
FT: Ракети для атаки на Київ виготовили у 2026 році із західних деталей
16 травня, 01:50

Новини

Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
Шахраї виманили у пенсіонера 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ: деталі схеми
Шахраї виманили у пенсіонера 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ: деталі схеми
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка
Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка
У Києві ліквідовано міжрегіональний канал збуту кокаїну на 8 млн грн
У Києві ліквідовано міжрегіональний канал збуту кокаїну на 8 млн грн

Новини

Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua