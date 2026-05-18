Шахраї виманили у пенсіонера 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ: деталі схеми

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна

До літнього чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора

Поліція Києва викрила двох шахраїв, які виманили у 79-річного чоловіка 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що до літнього чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора. Для більшого тиску псевдоправоохоронець розповідав потерпілому про відкриті щодо нього кримінальні провадження та навіть надсилав підроблені повістки.

«За словами шахраїв, довести свою невинуватість можна було шляхом «перевірки» та «декларування» коштів у спецструктурі. Під психологічним тиском і погрозами чоловік погодився виконати вимоги та під час особистої зустрічі передав одному з учасників групи готівку в різних валютах на загальну суму 6,7 млн грн», – розповіли у поліції.

Липовий наказ «про реєстрацію на перевірку грошових коштів, виявлених у ході сканування території» фото: Національна поліція України

Надалі, за версією слідства, ділок разом із спільником перевели отримані кошти на криптогаманенць, а собі залишили по $300 кожному. Оперативники затримали обох фігурантів, перевіряється їх причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих суд обрав обом фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою.

Правоохоронці наголошують: зловмисники дедалі частіше використовують тему війни, імітують «силові структури» та грають на страху людей перед законом. Цей випадок – чергове нагадування: жодні державні органи не вимагають передавати готівку «на перевірку». У разі подібних дзвінків слід негайно звертатися до поліції.

Нагадаємо, Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем – зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур. Головна мета цих афер – ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами.