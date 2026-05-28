Євросоюз відклав переговорний процес з Путіним – dpa

Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв’язків мають представити проєкт 21-го пакета санкцій проти Росії

Європейський Союз відклав призначення спеціального представника для можливих переговорів із агресором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні. Про це повідомляє агентство dpa із посиланням на високопосадовців ЄС, пише «Главком».

За словами джерел, таке рішення підтримують глава європейської дипломатії Кая Каллас та провідні країни Євросоюзу, зокрема Німеччина. Наразі передчасно визначати конкретного переговорника, адже спочатку ЄС хоче виробити спільну стратегію та зрозуміти, про що саме можна вести діалог із Росією.

«Нам необхідно спочатку домовитися, про що саме ми хочемо говорити з Росією», – пояснила одна з чиновниць ЄС у коментарі dpa.

Водночас у Євросоюзі переконані, що змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів може подальший санкційний тиск.

За інформацією агентства, 28 травня Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв’язків мають представити проєкт 21-го пакета санкцій проти Росії.

Очікується, що нові обмеження торкнуться фінансового сектору РФ та компаній, пов’язаних із російською оборонною промисловістю. Останнім часом у ЄС активно обговорювали можливість призначення спеціального представника для потенційних переговорів із Кремлем.

Серед кандидатів на цю роль у ЗМІ називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, експрезидента Європейського центробанку Маріо Драгі та президента Фінляндії Александра Стубба.

До слова, країни Європейського Союзу розділилися у питанні можливого призначення спеціального переговірника для контактів із Росією. Частина держав вважає це небезпечною поступкою Кремлю, інші – необхідним кроком на тлі поступового відходу США від ролі головного посередника.

Нагадаємо, Європейський Союз не розглядає Білорусь як можливого посередника у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. У Брюсселі пояснили це підтримкою російської агресії з боку режиму Олександра Лукашенка.