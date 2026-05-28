Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз відклав переговорний процес з Путіним – dpa

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Євросоюз відклав переговорний процес з Путіним – dpa
Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв’язків мають представити проєкт 21-го пакета санкцій проти Росії
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз відклав призначення спеціального представника для можливих переговорів із агресором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні. Про це повідомляє агентство dpa із посиланням на високопосадовців ЄС, пише «Главком».

За словами джерел, таке рішення підтримують глава європейської дипломатії Кая Каллас та провідні країни Євросоюзу, зокрема Німеччина. Наразі передчасно визначати конкретного переговорника, адже спочатку ЄС хоче виробити спільну стратегію та зрозуміти, про що саме можна вести діалог із Росією.

«Нам необхідно спочатку домовитися, про що саме ми хочемо говорити з Росією», – пояснила одна з чиновниць ЄС у коментарі dpa.

Водночас у Євросоюзі переконані, що змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів може подальший санкційний тиск.

За інформацією агентства, 28 травня Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв’язків мають представити проєкт 21-го пакета санкцій проти Росії.

Очікується, що нові обмеження торкнуться фінансового сектору РФ та компаній, пов’язаних із російською оборонною промисловістю. Останнім часом у ЄС активно обговорювали можливість призначення спеціального представника для потенційних переговорів із Кремлем.

Серед кандидатів на цю роль у ЗМІ називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, експрезидента Європейського центробанку Маріо Драгі та президента Фінляндії Александра Стубба.

До слова, країни Європейського Союзу розділилися у питанні можливого призначення спеціального переговірника для контактів із Росією. Частина держав вважає це небезпечною поступкою Кремлю, інші – необхідним кроком на тлі поступового відходу США від ролі головного посередника. 

Нагадаємо, Європейський Союз не розглядає Білорусь як можливого посередника у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. У Брюсселі пояснили це підтримкою російської агресії з боку режиму Олександра Лукашенка.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз переговори путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін втрачає адекватність
Путін втрачає адекватність
Вчора, 15:47
Прем’єр Болгарії Румен Радев заявив, що трибунал для Путіна зараз неможливий
Болгарія відмовилася підтримати міжнародний трибунал для Путіна
22 травня, 16:43
Путін може політично не пережити війну в Україні
Путін натякає на завершення війни Росії в Україні, але чому саме зараз? Аналіз CNN
12 травня, 01:45
Зеленський заявив, що треба шукати формат для зустрічі із Путіним
«Треба закінчувати війну». Зеленський прокоментував можливу зустріч із Путіним
10 травня, 19:58
Путін жодної зі своїх цілей не досяг
«Дело в украинском конфликте идет к завершению». Путін змінює риторику: до чого готуватися нам
10 травня, 15:29
Нинішня версія Дня Перемоги тримає диктаторський режим Путіна
Історик: Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги
9 травня, 23:34
Лукашенко спробував переконати, що «мода» на парад у Москві ще повернеться
Лукашенко визнав: кількість охочих їхати на парад до Путіна катастрофічно скоротилась
9 травня, 07:24
Зеленський зустрінеться з очільниками урядів чотирьох країн
Президент прибув до Вірменії на саміт європейських лідерів
3 травня, 15:40
Без техніки і без перемог: що не так із парадом Путіна
Без техніки і без перемог: що не так із парадом Путіна
29 квiтня, 17:36

Політика

Вступ до ЄС. Глава Єврокомісії заявила про важливі тижні для України
Вступ до ЄС. Глава Єврокомісії заявила про важливі тижні для України
Євросоюз відклав переговорний процес з Путіним – dpa
Євросоюз відклав переговорний процес з Путіним – dpa
CNN: Трамп вибудовує для себе систему абсолютного імунітету
CNN: Трамп вибудовує для себе систему абсолютного імунітету
Вибухи в окупованому Маріуполі, нові заяви Трампа: головне за ніч 28 травня
Вибухи в окупованому Маріуполі, нові заяви Трампа: головне за ніч 28 травня
Трамп заявив, що його міністр оборони «любить війну»
Трамп заявив, що його міністр оборони «любить війну»
CNN: Американці втомилися від війни з Іраном та скептично оцінюють потенційну угоду Трампа
CNN: Американці втомилися від війни з Іраном та скептично оцінюють потенційну угоду Трампа

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua