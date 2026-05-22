Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рютте: Україна повертає території, і Путін цим невдоволений

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Рютте: Україна повертає території, і Путін цим невдоволений
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на брифінгу в Гельсінборзі, 22 травня 2026 року
скриншот з відео НАТО
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Генсек Альянсу: ЗСУ демонструють неймовірну винахідливість, і всі союзники вчаться у них

Ситуація на фронті в Україні стабілізується, а за деякими даними – навіть рухається на користь Києва. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на брифінгу у рамках зустрічі глав МЗС країн Альянсу в Гельсінборзі (Швеція) 22 травня, повідомляє «Главком».

Фронт рухається «не в неправильному напрямку»

За словами Рютте, Україна чинить сильний опір і поступово покращує своє становище на лінії зіткнення. Попри відсутність масштабних змін, загальна динаміка, на його думку, сприятлива для Києва.

«Якщо подивитися на лінію фронту наразі, то ситуація стабілізується. Є навіть повідомлення про те, що Україна в чистому вираженні відвойовує території. Не в масовому масштабі, але, принаймні, ситуація стабілізується – і, можливо, навіть рухається зараз у правильному напрямку, а не в неправильному. Тобто із заходу на схід, а не зі сходу на захід», – сказав він.

«Я б не був надто щасливий, якби я сьогодні був Путіним»

Рютте також відзначив технологічний прорив українських військових. За його словами, ЗСУ проявили «неймовірну винахідливість» у застосуванні дронів і розробці засобів протидії ним – і весь Альянс переймає цей досвід.

«Тож, я б не був надто щасливий, якби я сьогодні був Путіним. Особливо в останні пару тижнів – тому що справи для Путіна ідуть не в тому напрямку», – підсумував генсек НАТО.

Брифінг відбувся на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у шведському Гельсінборзі. Наступний саміт НАТО запланований на 7–8 липня в Анкарі.

Нагадаємо, 20 травня Рютте попередив, що Росія зіткнеться з «руйнівними наслідками» у разі застосування ядерної зброї проти України. Того ж дня генсек НАТО відреагував на ядерні навчання Путіна та Лукашенка.

До слова, раніше Рютте повідомив, що Зеленський отримав запрошення на липневий саміт Альянсу в Анкарі, й дав високу оцінку бойовим успіхам України.

Читайте також:

Теги: росія НАТО путін Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Трохи позитиву від головного українського дипломата
23 квiтня, 11:12
Термін виплат для підтримки переселенців збільшили на півроку
Мінсоцполітики оновило правила для ВПО у 2026 році
28 квiтня, 16:50
Наслідки ворожих ударів по Сумщині
Ворог вдарив по Шостці – пошкоджено міськраду та дитячий садок (фото)
4 травня, 09:00
Уражено нафтобазу, склади ПММ та об'єкти ППО ворога
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Ярославській області: наслідки атаки
8 травня, 19:16
Рютте хоче переконатися, що підтримка України є послідовною та передбачуваною
Politico: Рютте просить у союзників додаткові мільярди на допомогу Україні
14 травня, 00:32
Російські лікарні витрачають ресурси на військових, поки цивільним бракує допомоги
Російська медицина не справляється з потоком поранених з України – розслідування
19 травня, 15:24
«Їм це дуже боляче». Зеленський висловився про нафтові проблеми РФ
Зеленський: Росія втратила 10% нафтопереробки за останні місяці
18 травня, 21:39
Сі та Путін наголосили на тісних російсько-китайських зв’язках
Сі Цзіньпін та Путін розкритикували США
20 травня, 16:12
Британський уряд виправдовується через пом’якшення санкцій проти РФ
Лондон потрапив у скандал через послаблення санкцій проти РФ
20 травня, 19:38

Політика

Президент Чехії запропонував відключити Росії інтернет і банки
Президент Чехії запропонував відключити Росії інтернет і банки
Рютте: Україна повертає території, і Путін цим невдоволений
Рютте: Україна повертає території, і Путін цим невдоволений
Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України
Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України
Xbox проти дронів. Прикордонники показали нову розробку
Xbox проти дронів. Прикордонники показали нову розробку
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію
Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
21 травня, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
21 травня, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
21 травня, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
21 травня, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua