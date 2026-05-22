Рютте: Україна повертає території, і Путін цим невдоволений

Генсек Альянсу: ЗСУ демонструють неймовірну винахідливість, і всі союзники вчаться у них

Ситуація на фронті в Україні стабілізується, а за деякими даними – навіть рухається на користь Києва. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на брифінгу у рамках зустрічі глав МЗС країн Альянсу в Гельсінборзі (Швеція) 22 травня, повідомляє «Главком».

Фронт рухається «не в неправильному напрямку»

За словами Рютте, Україна чинить сильний опір і поступово покращує своє становище на лінії зіткнення. Попри відсутність масштабних змін, загальна динаміка, на його думку, сприятлива для Києва.

«Якщо подивитися на лінію фронту наразі, то ситуація стабілізується. Є навіть повідомлення про те, що Україна в чистому вираженні відвойовує території. Не в масовому масштабі, але, принаймні, ситуація стабілізується – і, можливо, навіть рухається зараз у правильному напрямку, а не в неправильному. Тобто із заходу на схід, а не зі сходу на захід», – сказав він.

«Я б не був надто щасливий, якби я сьогодні був Путіним»

Рютте також відзначив технологічний прорив українських військових. За його словами, ЗСУ проявили «неймовірну винахідливість» у застосуванні дронів і розробці засобів протидії ним – і весь Альянс переймає цей досвід.

«Тож, я б не був надто щасливий, якби я сьогодні був Путіним. Особливо в останні пару тижнів – тому що справи для Путіна ідуть не в тому напрямку», – підсумував генсек НАТО.

Брифінг відбувся на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у шведському Гельсінборзі. Наступний саміт НАТО запланований на 7–8 липня в Анкарі.

Нагадаємо, 20 травня Рютте попередив, що Росія зіткнеться з «руйнівними наслідками» у разі застосування ядерної зброї проти України. Того ж дня генсек НАТО відреагував на ядерні навчання Путіна та Лукашенка.

До слова, раніше Рютте повідомив, що Зеленський отримав запрошення на липневий саміт Альянсу в Анкарі, й дав високу оцінку бойовим успіхам України.