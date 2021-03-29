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    Думки вголос

    Як можна говорити про благодать, коли твоя родина причетна до загибелі тисяч українців?

    Як можна говорити про благодать, коли твоя родина причетна до загибелі тисяч українців?

    Як можна на камеру хизуватись годуванням безхатьків біля храму і водночас купляти яхту за $200 млн.

    Подивився кілька серій «Паломниці»

    У мене в голові не вкладається, як люди, які моляться Богові, ходять в храм і цитують Біблію, тримають на кордоні Росії і України нафтопереробний завод, паливом із якого заправляють російські танки на окупованих територіях Донбасу.

    Як можна публічно розводитись про благодать і смирення, коли твоя родина причетна до загибелі десятків тисяч українців на Донбасі.

    Як можна на камеру хизуватись годуванням безхатьків біля храму і водночас купляти яхту за $ 200 000 000.

    Як?

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    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас пропаганда війна Оксана Марченко
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