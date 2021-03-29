Як можна говорити про благодать, коли твоя родина причетна до загибелі тисяч українців?
Як можна на камеру хизуватись годуванням безхатьків біля храму і водночас купляти яхту за $200 млн.
Подивився кілька серій «Паломниці»
У мене в голові не вкладається, як люди, які моляться Богові, ходять в храм і цитують Біблію, тримають на кордоні Росії і України нафтопереробний завод, паливом із якого заправляють російські танки на окупованих територіях Донбасу.
Як можна публічно розводитись про благодать і смирення, коли твоя родина причетна до загибелі десятків тисяч українців на Донбасі.
Як можна на камеру хизуватись годуванням безхатьків біля храму і водночас купляти яхту за $ 200 000 000.
Як?
- Ганна Герман, митрополит Павло й російський пропагандист. Стало відомо, хто знявся в кіно Оксани Марченко
Джерело: блог Сергія Руденка