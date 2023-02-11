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Полонений російський морпіх розповів про втрати РФ під Вугледаром

Надія Карбунар
glavcom.ua
Полонений російський морпіх розповів про втрати РФ під Вугледаром
Морпіх із Владивостока Микола Шевченко вирушив воювати в Україну менше ніж місяць тому
фото: скріншот із відео

Морпіхам наказали штурмувати місто, вони не були готові до атаки

Морпіх із Владивостока Микола Шевченко вирушив воювати в Україну менше ніж місяць тому. Під час штурму Вугледара його частина втратила лише вбитими близько половини складу. Розповідь росіянина опублікував телеграм-канал «Не жди меня из Украины».

Миколі Шевченку 29 років. Він служив на кораблі «Адмірал Трібуц» на Тихоокеанському флоті і хотів перевестися «на Камчатку» в групу патрулювання акваторії. Керівництво назвало умовою для його переведення службу в 155й бригаді, яка воює в Україні.

Шевченко прибув до України 10 грудня. Він каже, що разом із ним прибули ще близько 100 моряків, «у наступній партії» їх має бути вже 300.

Спочатку вони перебували під Волновахою на Донеччині. Потім отримали завдання утримувати дорогу в районі Вугледара. Потім завдання неочікувано змінилося й морпіхам наказали штурмувати місто.

«До штурму ніхто не був готовий, зазнали втрат, до 50% особового складу вбитими, не рахуючи поранених», – каже Шевченко.

Він розповів, що разом з іншими морпіхами 5 днів просидів у підвалі житлового будинку, а потім був взятий в полон.

Нагадаємо, після невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області, де окупанти втратили кілька рот своєї штурмової піхоти, з Москви знову лунають заяви про готовність до переговорів із Україною. Повідомлялося, що всі втрати – односторонні, адже українці розстріляли російських військовослужбовців, «як у тирі».

Терорист, військовий злочинець та колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін) переконаний, що у розгромі винне російське військове командування.

Проте, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що причина розгрому військ під Вугледаром , швидше за все, у погано навчених мобілізованих солдатах, ніж поганому командуванні. Це призведе до подібних тактичних невдач РФ по всій Україні.

Теги: втрати місто злочинець українці партії полон Ігор Стрєлков міністр окупанти

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