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    У світі

    У Північній Кореї призначили нового главу МЗС

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    У Північній Кореї призначили нового главу МЗС
    Фото: United Nations

    Офіційні північнокорейські державні ЗМІ ще не підтвердили заміну

    У Північній Кореї призначили нового міністра закордонних справ – колишнього голови Комітету з мирного возз’єднання країни Лі Сон Гвона.

    Про це повідомляє агентство NK News з посиланням на близькі до Пхеньяна джерела.

    «Заступника міністра закордонних справ Північної Кореї Рі Енг Хо замінили», – йдеться в повідомленні

    Рі Енг Хо, який очолював міністерство з 2016 року, замінить колишній голова Комітету з мирного возз’єднання країни Лі Сон Гвон.

    Офіційні північнокорейські державні ЗМІ ще не підтвердили заміну Рі Енг Хо.

    Передбачається, що особистість нового глави МЗС буде розкрито на заході для дипломатів-резидентів, запланованому на 23 січня у Пхеньяні або перед ним.

    Нагадаємо, мешканці Північної Кореї вперше залишилися без новорічного привітання від Кім Чен Ина.

    Як повідомлялося, Кім Чен Ин пообіцяв незабаром показати нову стратегічну зброю КНДР.

    МЗС Північна Корея Кім Чен Ин
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