У Північній Кореї призначили нового главу МЗС
Офіційні північнокорейські державні ЗМІ ще не підтвердили заміну
У Північній Кореї призначили нового міністра закордонних справ – колишнього голови Комітету з мирного возз’єднання країни Лі Сон Гвона.
Про це повідомляє агентство NK News з посиланням на близькі до Пхеньяна джерела.
«Заступника міністра закордонних справ Північної Кореї Рі Енг Хо замінили», – йдеться в повідомленні
Рі Енг Хо, який очолював міністерство з 2016 року, замінить колишній голова Комітету з мирного возз’єднання країни Лі Сон Гвон.
Офіційні північнокорейські державні ЗМІ ще не підтвердили заміну Рі Енг Хо.
Передбачається, що особистість нового глави МЗС буде розкрито на заході для дипломатів-резидентів, запланованому на 23 січня у Пхеньяні або перед ним.
Нагадаємо, мешканці Північної Кореї вперше залишилися без новорічного привітання від Кім Чен Ина.
Як повідомлялося, Кім Чен Ин пообіцяв незабаром показати нову стратегічну зброю КНДР.