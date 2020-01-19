У Північній Кореї призначили нового главу МЗС



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Фото: United Nations

Офіційні північнокорейські державні ЗМІ ще не підтвердили заміну

У Північній Кореї призначили нового міністра закордонних справ – колишнього голови Комітету з мирного возз’єднання країни Лі Сон Гвона.

Про це повідомляє агентство NK News з посиланням на близькі до Пхеньяна джерела.

«Заступника міністра закордонних справ Північної Кореї Рі Енг Хо замінили», – йдеться в повідомленні

Рі Енг Хо, який очолював міністерство з 2016 року, замінить колишній голова Комітету з мирного возз’єднання країни Лі Сон Гвон.

Офіційні північнокорейські державні ЗМІ ще не підтвердили заміну Рі Енг Хо.

Передбачається, що особистість нового глави МЗС буде розкрито на заході для дипломатів-резидентів, запланованому на 23 січня у Пхеньяні або перед ним.

Нагадаємо, мешканці Північної Кореї вперше залишилися без новорічного привітання від Кім Чен Ина.

Як повідомлялося, Кім Чен Ин пообіцяв незабаром показати нову стратегічну зброю КНДР.