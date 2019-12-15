У Північній Кореї пояснили мету «дуже важливих» ракетних випробувань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КНДР використає результати випробувань «для стримування ядерних загроз США»

У Північній Кореї заявили, що США повинні утримуватися від провокаційних дій щодо КНДР, «якщо вони хочуть зустріти Новий рік мирно»

Недавні ракетні випробування оборонних технологій в Північній Кореї спрямовані на стримування ядерних загроз з боку США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого північнокорейського військового.

Начальник Генштабу Пак Чен Чон попередив, що «ворожі сили, включаючи США, повинні утримуватися від провокаційних дій щодо КНДР, якщо вони хочуть зустріти Новий рік мирно».

Напередодні Північна Корея заявила, що провела ще одне «дуже важливе» випробування на стартовому майданчику для запуску супутника Sohae, аби посилити свій ядерний потенціал.

Раніше в КНДР заявили, що провели ввечері 7 грудня успішні випробування на полігоні Сохе в районі Тончхан-ні.

«Результати випробувань нададуть в найближчому майбутньому істотний вплив на зміну стратегічної позиції КНДР», - йшлося в повідомленні.