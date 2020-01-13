США запропонували Північній Кореї поновити переговори щодо денуклеаризації



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Лідери КНДР та США Кім Чен Ин та Дональд Трамп

Радник Трампа з «обережним оптимізмом»відноситься до того факту, що Кім Чен Ин все ще не доставив обіцяний Вашингтону «різдвяний подарунок»

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Північної Кореї з пропозицією відновити переговори в Стокгольмі, які останній раз відбулися в жовтні 2019 року.

Про це повідомляє Axios.

«Ми зв'язалися з північнокорейською стороною і дали їм зрозуміти, що хотіли б продовжити переговори в Стокгольмі. Ми різними каналами дали їм зрозуміти, що хочемо повернути переговори в потрібне русло, щоб було виконано обіцянку глави КНДР Кім Чен Ина з денуклеаризації», - заявив помічник президента з національної безпеки Роберт О'Брайєн.

Радник Трампа також зазначив, що з «обережним оптимізмом»відноситься до того факту, що Кім Чен Ин все ще не доставив обіцяний Вашингтону «різдвяний подарунок».

«Кім обіцяв прислати «різдвяний подарунок». Президент припустив, що він надішле йому вазу. Ми не отримали ні вази, ні будь-якого іншого різдвяного подарунка. Ми оцінюємо це позитивно», - підкреслив Роберт О'Брайєн.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея збирається запровадити жорстку політику щодо США як «різдвяний подарунок» для Білого дому.

Як відомо, у середині грудня 2019 року Північна Корея заявила, що провела ще одне «дуже важливе» випробування на стартовому майданчику для запуску супутника Sohae, аби посилити свій ядерний потенціал.

Ракетні випробування оборонних технологій в Північній Кореї були спрямовані на стримування ядерних загроз з боку США.

Раніше в КНДР заявили, що провели ввечері 7 грудня успішні випробування на полігоні Сохе в районі Тончхан-ні.