Північна Корея анонсувала «різдвяний подарунок» для США



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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готується запровадити жорстку політику щодо США

КНДР планує запровадити жорстку політику щодо Сполучених Штатів, що передбачає зняття питання денуклеаризації з перемовин

Північна Корея збирається запровадити жорстку політику щодо США в якості «різдвяного подарунку» для Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

За даними джерел видання, які наближені до північнокорейського керівництва, «жорстка політика» передбачає зняття питання денуклеаризації.

«Північна Корея планує запровадити жорстку політику щодо Сполучених Штатів, що передбачає зняття питання денуклеаризації з перемовин», - йдеться в повідомленні.

Крім того, анонсована «жорстка політика» закріпить статус КНДР як держави з ядерною зброєю. Пхеньян також більше не буде домагатися скасування санкцій з метою економічного розвитку ні в короткостроковій, ні у довготерміновій перспективі, а замість цього посилить свою прихильність державній ідеології самозабезпечення.

Як відомо, у середині грудня Північна Корея заявила, що провела ще одне «дуже важливе» випробування на стартовому майданчику для запуску супутника Sohae, аби посилити свій ядерний потенціал.

Ракетні випробування оборонних технологій в Північній Кореї були спрямовані на стримування ядерних загроз з боку США.

Раніше в КНДР заявили, що провели ввечері 7 грудня успішні випробування на полігоні Сохе в районі Тончхан-ні.