«Північний потік-2» можуть добудувати до кінця серпня

Будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» практично завершується. Його планують добудувати вже у серпні.

Таку заяву зробив глава компанії-будівельника Маттіас Варнінг. Про це пише Handelsblatt.

«Ми припускаємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня», – сказав Маттіас Варніг.

Він також сказав, що загрози санкцій з боку США значно ускладнили роботу.

Варгінг зауважив, що російський газопровід можуть запустити в експлуатацію вже цього року. А транзит газу через Україну «обов'язково стане частиною переговорів між канцлером Меркель і президентом США Байденом».