«Північний потік-2» можуть добудувати до кінця серпня
Роботи на газопроводі завершені на 98 відсотків
Будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» практично завершується. Його планують добудувати вже у серпні.
Таку заяву зробив глава компанії-будівельника Маттіас Варнінг. Про це пише Handelsblatt.
«Ми припускаємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня», – сказав Маттіас Варніг.
Він також сказав, що загрози санкцій з боку США значно ускладнили роботу.
Варгінг зауважив, що російський газопровід можуть запустити в експлуатацію вже цього року. А транзит газу через Україну «обов'язково стане частиною переговорів між канцлером Меркель і президентом США Байденом».
Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу «Північний потік-2».