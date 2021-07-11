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    «Північний потік-2» можуть добудувати до кінця серпня

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    Він може запрацювати ще цього року - «Північний потік-2» можуть добудувати до кінця серпня
    Він може запрацювати ще цього року

    Роботи на газопроводі завершені на 98 відсотків

    Будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» практично завершується. Його планують добудувати вже у серпні.

    Таку заяву зробив глава компанії-будівельника Маттіас Варнінг. Про це пише Handelsblatt.

    «Ми припускаємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня», – сказав Маттіас Варніг.

    Він також сказав, що загрози санкцій з боку США значно ускладнили роботу.

    Варгінг зауважив, що російський газопровід можуть запустити в експлуатацію вже цього року. А транзит газу через Україну «обов'язково стане частиною переговорів між канцлером Меркель і президентом США Байденом».

    Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу «Північний потік-2».

    Теги: США будівництво транзит Україна Північний потік-2
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    «Північний потік-2» можуть добудувати до кінця серпня