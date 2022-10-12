«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня

Українські воїни продовжують звільняти від окупантів території, Україна працює над подоланням наслідків ракетних атак Росії, а міністри оборони держав-партнерів України провели зустріч у форматі «Рамштайн»

«Главком» пропонує дізнатися головні події, які сталися сьогодні, 11 жовтня.

Уряд попереджає про важку зиму та закликає економити електрику

Кабмін закликає українців бути готовими до перебоїв з електропостачанням та економити електроенергію.

«Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти, й проробляли різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання. Вже зараз ДСНС за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об’єкти в містах, де електропостачання поки відсутнє. Водночас ми всі маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність. Там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергетичних мереж вимикають світло за графіком. Просимо всіх із розумінням ставитися до цієї ситуації», – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Глава Кабміну попередив, що зима буде важкою. Він закликав українців підготуватися до настання холодів. Він також навів низку рекомендацій, як зменшити навантаження на енергомережу, як для простих українців, так і для бізнесу.

Нові перемоги ЗСУ

Сьогодні командування «Південь» підтвердило звільнення Збройними силами України ще п'яти населених пунктів на Херсонщині.

Повернулися під український прапор такі населені пункти:

Нововасилівка;

Новогригорівка;

Нова Кам’янка;

Трифонівка;

Червоне.

Воїни 128 окремої гірсько-штурмової бригади показали знищену техніку ворога у селищі Червоне на Херсонщині, яке з боями звільнили від російської окупації.

Генштаб ЗСУ повідомив, що авіація Сил оборони сьогодні завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шість зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БпЛА та чотири вертольоти ворога. Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та чотири склади боєприпасів. Окрім того, в зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО та РЕБ й інші військові цілі.

«Рамштайн-6»

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

На брифінгу після зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.

«Путін намагається мобілізувати більше сил і заявити про належність суверенних територій України до Росії. Він кидається на цивільні цілі та інфраструктуру в українських містах. Він використовує безвідповідальні погрози та риторику», – сказав Остін.

Міністр зазначив, що українські війська знову і знову демонструють зміну ситуації на полі бою завдяки наданому партнерами озброєнню. А напади Росії лише посилюють рішучість союзників у допомозі України.

Міністр оборони США також зазначив, що США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

«Системи будуть надані настільки швидко, наскільки ми фізично зможемо їх туди доставити. Тому, як я вже сказав раніше, ми зосереджуємося на цьому, і ми надамо наявні у нас системи – які наявні у таких країн, як Німеччина», – сказав Остін.

Допомога Україні від партнерів

Сьогодні Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні розміром $47 млн. До складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Крім того, Канада передасть 500 тис. одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ. Також до пакета увійде військове обладнання, насамперед артилерійські снаряди, на $15 млн.

Крім того, Канада виділить Україні $2 млн на забезпечення супутникового зв'язку в Україні.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Євросоюз створить для українських військових тренувальну місію. Таке рішення погодили посли ЄС.

Місія з військової підтримки ЄС для України буде мати штаб-квартири у Німеччині й Польщі. У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають дати «зелене світло» і місія має запуститися якнайшвидше.

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що у найближчі кілька тижнів Україна отримає самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars II.

Україна отримає від Німеччини самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000

Дані про втрати ворога у війні

Безповоротні втрати російської армії в Україні можуть становити понад 90 тис. осіб. Про це повідомило російське медіа з посиланням на два джерела: одне – колишній офіцер російських спецслужб, другий – чинний офіцер Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

До безповоротних втрат відносять убитих, які зникли безвісти, померли від ран у госпіталях, а також поранених, які не можуть повернутися до військової служби. Варто зауважити, що російське міноборони востаннє звітувало про втрати у вересні. Тоді Сергій Шойгу заявив, що в Україні загинуло нібито 5937 російських військовослужбовців.

Водночас, за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 жовтня загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали приблизно 63 380 військових.