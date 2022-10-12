Генштаб повідомив, скільки ворожої сили та техніки знищено за добу 

Наразі відбувається коригування деяких позицій загальних втрат противника

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 достня загальні бойові втрати противника з 24.02 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 63380 (+270) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2505 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5181 (+19) од,

артилерійських систем – 1507 (+11) од,

реактивних систем залпового вогню – 355 (+2) од,

засоби ППО ‒ 182 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),

крилаті ракети ‒ 315 (+20),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Загалом за вчорашню добу окупанти втратили:

270 військовослужбовців;

танк;

19 бойових броньованих машин;

11 артилерійських систем;

дві РСЗВ;

один засіб ППО;

15 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

20 крилатих ракет;

11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу. Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом – додано втрати ворога за попередню добу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.