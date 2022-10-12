Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

До пакету допомоги від Канади увійде зимовий одяг та снаряди

Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги розміром 47 млн ​​доларів. Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд передає видання CBC.

Зазначається, що до складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Крім того, Канада передасть 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ. Також до пакету увійде військове обладнання, насамперед артилерійські снаряди, на 15 млн доларів.

Крім того, Канада виділить Україні $2 млн на забезпечення супутникового зв'язку в Україні.

Раніше повідомлялося, що разом із нашими союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних Cил Канади проводять підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок, які необхідні для захисту України від російської агресії.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.