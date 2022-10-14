Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня

SpaceX Ілона Маска більше не хоче оплачувати послуги звʼязку Starlink для України

«Главком» пропонує дізнатися головні події, які сталися сьогодні, 14 жовтня

Сьогодні українське інформаційне поле розбурхала інформація про відмову компанії SpaceX надалі оплачувати послуги звʼязку Starlink для України, російський диктатор Володимир Путін відзначився низкою заяв після свого візиту до Казахстану, а самопроголошений президент Білорусі визнав, що ведеться підготовка до нападу на Україну.

Заяви Путіна щодо України

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін провів пресконференцію за підсумками свого візиту до Казахстану. Низка його заяв стосуються України. Зокрема, російський диктатор оголосив терміни завершення мобілізації у Росії та також розповів, чи варто Україні готуватися до нових масованих ракетних ударів.

Загроза наступу із Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі 14 жовтня прибув на саміт глав держав СНД в Астані. Там диктатора запитали про те, чи готується Білорусь почати наступ на Україну. Лукашенко визнав: підготовка триває.

По периметру кордонів з Україною розгортають союзне угрупування військ, основу якого становить армія Білорусі, а доповненням є російські окупанти.

Також білоруські ЗМІ повідомили, що Лукашенко ухвалив рішення провести приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин. Також з'явилася інформація, що влада Білорусі запровадила нові нововведення для виїзду з країни. Тепер країну заборонено покидати військовослужбовцям.

Скандал із Starlink

Напередодні з'явилася інформація, що компанія Ілона Маска SpaceX просить міністерство оборони США профінансувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. Мовляв, використання послуг Starlink для українського уряду та армії коштує компанії надто дорого.

Мільярдер та винахідник Ілон Маск прокоментував ситуацію із супутниковою мережею Starlink в Україні.

«Просто слідуємо пораді посла України Андрія Мельника у Німеччині», – написав Маск у Twitter, імовірно, маючи на увазі різкі коментарі дипломата щодо «мирного плану», запропонованого мільярдером.

Попри те, що Маск отримав широке визнання та подяку за те, що він відгукнувся на запити про надання послуг Starlink Україні на початку війни, насправді переважна більшість із 20 тис. терміналів отримали повне або часткове фінансування із зовнішніх джерел, включаючи уряди США, Великої Британії та Польщі. Тож прохання SpaceX, щоб американські військові заплатили за рахунок, розлютило вище керівництво Пентагону. Один високопоставлений чиновник із оборони сказав CNN, що SpaceX має «нахабство виглядати героями», в той час як інші платять.

Ситуація зі Starlink викликала жваве обговорення серед українців у соцмережах.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде рішення, аби системи супутникового інтернету Starlink продовжили роботу, але очікує, що до кінця переговорів компанія SpaceX Ілона Маска забезпечить стабільний зв‘язок.

Ядерні навчання НАТО

Стали відомі подробиці щодо ядерних навчань НАТО. Навчання «Стійкий полудень» стартують у понеділок, 17 жовтня, у них візьмуть участь 14 країн.

Відомо, що навчання триватимуть до 30 жовтня. В Альянсі стверджують, що це щорічна програма тренувань з ядерного стримування і вона не пов'язана з російсько-українською війною та ядерним шантажем Росії.

Вже відомо, що у навчаннях братимуть участь до 60 літаків різних типів. Серед них – американські бомбардувальники B-52, винищувачі четвертого та п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники та літаки-заправники.

Новий пакет військової допомоги від США

Reuters із посиланням на двох поінформованих американських посадовців повідомляє, що США планують надати Україні новий пакет військової допомоги Україні на суму $725 мільйонів. Очікується, що в новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

Посадовці уточнили, що час оголошення, а також його вміст та вартість пакета можуть змінюватися залежно від ситуації. Озброєння, яке додали в пакет має допомогти ЗСУ в контрнаступі, але серед нього немає засобів для протидії ракетним атакам.