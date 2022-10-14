Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Маск образився? Мільярдер прокоментував фінансування Starlink в Україні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Маск образився? Мільярдер прокоментував фінансування Starlink в Україні
Маск останнім часом регулярно пише скандальні дописи щодо України 
фото з відкритих джерел

Глава SpaceX згадав пораду посла України в Німеччині

Мільярдер та винахідник Ілон Маск прокоментував ситуацію із супутниковою мережею Starlink в Україні. Про це він написав у себе в Twitter.  

«Просто слідуємо пораді посла України Андрія Мельника у Німеччині», – відреагував Маск.

Маск образився? Мільярдер прокоментував фінансування Starlink в Україні фото 1

Нагадаємо, минулого тижня колишній посол України в Німеччині Мельник написав Маску у Twitter відповідь на його пропозицію щодо імовірних перемовин із РФ.

Маск образився? Мільярдер прокоментував фінансування Starlink в Україні фото 2

«Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову «Теслу». Тож удачі тобі», – написав дипломат.

Напередодні з'явилася інформація, що компанія Ілона Маска SpaceX просить міністерство оборони США профінансувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. Мовляв, використання послуг Starlink для українського уряду та армії коштує компанії надто дорого. 

«Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу», – написав директор з урядових продажів SpaceX у листі до Пентагону.

Так само на восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях. Після цього і скандальних заяв Маска про можливі умови миру з країною-терористкою РФ українці відреагували на зміну політики Маска щодо України.  

Нагадаємо, американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск днями викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.  

Раніше також Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

Теги: Ілон Маск посол SpaceX

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

SpaceX Маска просить Пентагон сплатити послуги Starlink в Україні
Маск відмовляється фінансувати Starlink в Україні – CNN
Сьогодні, 04:58
За рішенням суду штату Делавер, Маск має закрити угоду щодо придбання компанії до 28 жовтня
Ілон Маск опинився під слідством через угоду з Twitter
Сьогодні, 10:30
Мільярдер останнім часом регулярно коментує війну в Україні, однак дуже своєрідно 
«Маску, що ти робиш?» Усі деталі скандалу із Starlink в Україні 
Сьогодні, 11:22

Соціум

Маск образився? Мільярдер прокоментував фінансування Starlink в Україні
Маск образився? Мільярдер прокоментував фінансування Starlink в Україні
«Маску, що ти робиш?» Усі деталі скандалу із Starlink в Україні 
«Маску, що ти робиш?» Усі деталі скандалу із Starlink в Україні 
Новини «могилізації»: в Росії повістку отримала дівчина із В'єтнаму 
Новини «могилізації»: в Росії повістку отримала дівчина із В'єтнаму 
Лукашенко проводить в Білорусі «приховану мобілізацію», – ЗМІ
Лукашенко проводить в Білорусі «приховану мобілізацію», – ЗМІ
РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, – ЗМІ
РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, – ЗМІ
Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції»
Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN
140K
ЗСУ звільнятимуть Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію
72K
Командир Тітушко. Як герой мемів потрапив з-під суду у військо
50K
«Російська армія буде знищена». Боррель різко відповів на ядерні погрози Путіна
44K
На Полтавщині впали два українських літаки
41K
У західних областях прогриміли вибухи

Новини

ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Сьогодні, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:20
Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову
Вчора, 18:10
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Вчора, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Вчора, 06:56

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту