Маск образився? Мільярдер прокоментував фінансування Starlink в Україні

Глава SpaceX згадав пораду посла України в Німеччині

Мільярдер та винахідник Ілон Маск прокоментував ситуацію із супутниковою мережею Starlink в Україні. Про це він написав у себе в Twitter.

«Просто слідуємо пораді посла України Андрія Мельника у Німеччині», – відреагував Маск.

Нагадаємо, минулого тижня колишній посол України в Німеччині Мельник написав Маску у Twitter відповідь на його пропозицію щодо імовірних перемовин із РФ.

«Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову «Теслу». Тож удачі тобі», – написав дипломат.

Напередодні з'явилася інформація, що компанія Ілона Маска SpaceX просить міністерство оборони США профінансувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. Мовляв, використання послуг Starlink для українського уряду та армії коштує компанії надто дорого.

«Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу», – написав директор з урядових продажів SpaceX у листі до Пентагону.

Так само на восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях. Після цього і скандальних заяв Маска про можливі умови миру з країною-терористкою РФ українці відреагували на зміну політики Маска щодо України.

Нагадаємо, американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск днями викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.

Раніше також Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.