«Маску, що ти робиш?» Усі деталі скандалу із Starlink в Україні 

Приблизно 20 тис. супутникових одиниць Starlink було передано в Україну

Напередодні з'явилася інформація, що компанія Ілона Маска SpaceX просить міністерство оборони США профінансувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. Мовляв, використання послуг Starlink для українського уряду та армії коштує компанії надто дорого.

«Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу», – написав директор з урядових продажів SpaceX у листі до Пентагону.

Так само на восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях. Після цього і скандальних заяв Маска про можливі умови миру з країною-терористкою РФ українці відреагували на зміну політики Маска щодо України.

Блогер Володимир Попов у Facebook написав: «Маск бізнесмен. Його Starlink чудово себе зарекомендували та в майбутньому будуть величезні замовлення у будь-якому військовому протистоянні, це військові контракти на оборону, це величезні гроші, які він відіб'є рекламою. Але це в майбутньому. Зараз він вклав гроші в рекламну капманію, а не в Україну, тому йому невигідно надалі навати нам гроші з власної кишені. Маск політик. В США скоро вибори, а однією з головних тез його політичної партії (трампістів) є те, що у країні й так багато проблем, це не їх війна, потрібно домовлятися, гроші потрібні на вирішення внутрішніх питань, а не для України. Тому StarLink це ще й про політику».

За словами блогера, Маск бізнесмен, нічого нам не винен, але на деякий час нам було з ним по дорозі. StarLink ще працює – дякуємо, на все інше – не дякуємо, а відповідаємо симетрично. Бо втрати від постів можуть нанести більше шкоди, ніж вже отримана допомога.

«Інформація в ЗМІ щодо відмови Маска від допомоги Україні – лист до Пентагону про припинення фінансування було відправлено ще у вересні, до скандальних публікацій у соцмережах», – наголосив Попов.

Блогер та журналіст Денис Гороховський зауважив: Україна для Маска, намамперед – це хороший промомайданчик для його продукту. Водночас мільярдер українцям нічого не повинен.

«Значну частину терміналів для України профінансували уряди США, Великобританії та Польщі, а не SpaceX. Термінали дуже допомагають нашим військовий, однак їх регулярно знищують ворги, тож це ресурс, який потребує поповнення. В SpaceX повідомили, що на 2023 рік бюджет підтримки складає приблизно $400 млн. Я думаю, що $400 млн знайдуться, тому ЗСУ продовжить користуватися Starlink», – вважає журналіст.

Інші користувачі до заяв Маска поставилися з гумором.

До слова, із тих пір, як супутники Starlink почали прибувати в Україну навесні минулого року, вони стали життєво важливим джерелом зв’язку для українських військових, дозволяючи їм воювати та залишатися на зв’язку, навіть коли мережі стільникового зв’язку та інтернету були зруйновані. Наразі приблизно 20 тис. супутникових одиниць Starlink було передано в Україну.

Документи, отримані CNN, показують, що минулого місяця SpaceX Маска надіслала листа до Пентагону, в якому говориться, що компанія більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink в Україні У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Starlink в Україні, яке, як стверджує SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року та може коштувати приблизно $400 млн протягом наступних 12 місяців.

Незважаючи на те, що Маск отримав широке визнання та подяку за те, що він відгукнувся на запити про надання послуг Starlink Україні на початку війни, насправді переважна більшість із 20 тис. терміналів отримали повне або часткове фінансування із зовнішніх джерел, включаючи уряд США, Великобританії та Польщі. Тож прохання SpaceX, щоб американські військові заплатили за рахунок, розлютило вище керівництво Пентагону. Один високопоставлений чиновник із оборони сказав CNN, що SpaceX має «нахабство виглядати героями», в той час як інші платять.

Згідно з даними SpaceX, наданими Пентагону, приблизно 85% із 20 тис. терміналів в Україні були оплачені – або частково – такими країнами, як США та Польща чи іншими організаціями. Ці організації також платили приблизно за 30% підключення до інтернету, яке, за словами SpaceX, коштує $4500 щомісяця за одиницю найсучаснішої послуги.

Нагадаємо, американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск днями викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.

Раніше також Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.