США готують новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн – Reuters

ЗМІ повідомляють, що систем ППО у новому пакеті допомоги США не передбачено

До нового пакета військової допомоги США, за даними ЗМІ, увійдуть боєприпаси та транспорт

США планують надати Україні новий пакет військової допомоги Україні на суму $725 мільйонів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох поінформованих американських посадовців.

Очікується, що в новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

Посадовці уточнили, що час оголошення, а також його вміст та вартість пакета можуть змінюватися залежно від ситуації.

Озброєння, яке додали в пакет має допомогти ЗСУ в контрнаступі, але серед нього немає засобів для протидії ракетним атакам.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.

Також нагадаємо, що 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.