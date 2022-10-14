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Банкова відреагувала на відмову Маска фінансувати Starlink в Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Банкова відреагувала на відмову Маска фінансувати Starlink в Україні
SpaceX заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України
фото з відкритих джерел

Представник Банкової нагадав, що Ілон Маск допоміг Україні вистояти у найбільш критичні моменти війни

Україна знайде рішення, аби системи супутникового інтернету Starlink продовжили роботу, але очікує, що до кінця переговорів компанія SpaceX Ілона Маска забезпечить стабільний зв‘язок. Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок», – написав він.

Як відомо, компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.

Як стверджує SpaceX, фінансування коштуватиме понад $120 млн до кінця року та може коштувати близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

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Теги: Ілон Маск Офіс президента Михайло Подоляк Starlink

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