Кадрова інтрига жовтня. Хто очолить Мінрегіонбуд?

Нинішній міністр Чернишов перейде у «Нафтогаз». На його крісло кілька претендентів

Наступного тижня має відбутися засідання Комітету з питань державної влади та місцевого самоврядування. За даними джерел у парламенті, з високою ймовірністю головною темою цього зібрання стануть кадрові зміни в уряді. Олексій Чернишов, який керує Мінрегіоном, може залишити посаду міністра, аби згодом очолити «Нафтогаз».

Про те, що така рокіровка може відбутися, раніше вже писала низка ЗМІ з посиланням на джерела. Проте у вересні ці прогнози не справдилися, ймовірно, відставки та призначення відбудуться лише наприкінці жовтня.

Кандидат з проблемами

І відставка міністра, і призначення нового мають проходити розгляд у Комітеті з питань державної влади й місцевого самоврядування. Але саме в цьому комітеті є серйозний кадровий конфлікт. Голову комітету Андрія Клочка («Слуга народу») намагаються зняти з посади його ж колеги – члени комітету. Частина з них – самі «слуги».

На додаток до цієї ініціативи нардепів зняття з посади Клочка вимагав громадський сектор. Це сталося після того, як Клочко намагався протягнути свій скандальний законопроєкт, який спрямований на блокування антикорупційних і правоохоронних органів.

Якби комітет не провів три засідання поспіль, можна було б порушувати питання про зняття Клочка з посади (це передбачено законом «Про комітети Верховної Ради»).

Проте станом на 14 жовтня не відбулося лише одне засідання.

Тиждень тому Клочко намагався протягнути законопроєкт ОПЗЖ, який стосується повноважень депутатів місцевих рад від проросійських партій. Рух «Чесно» вже писав, чому такі законодавчі ініціативи є популізмом. Коли ОПЗЖ подає законопроєкт про те, що робити зі своїми колегами у місцевих радах, і Клочко заради протягування саме цієї ініціативи призначає засідання комітету, це викликає чимало запитань.

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Цей документ на сайті Верховної Ради відсутній, бо парламент працює в напівзакритому режимі, що унеможливлює громадський контроль.

Тепер же не прийти на засідання комітету народні депутати не зможуть, бо у порядку денному будуть стояти кадрові питання рівня Кабміну, які треба вирішувати. Тому, швидше за все, засідання відбудеться.

У кулуарах парламенту обговорюють, що на посаду міністра розвитку громад та територій України дуже хотів потрапити… сам Андрій Клочко. Цей нардеп – фігурант низки антикорупційних розслідувань, його пов’язують із недоброчесними забудовниками Приірпіння. У Клочка з моменту набуття повноважень розбагатіла мама, яка в 70 років нібито газує на «Теслі». За документами розбагатіла й сестра, яка живе на Троєщині. А сам Клочко, якщо вірити офіційним документам, у цей час бідував і отримував компенсацію за житло. Проблеми з коштами у народного депутата доволі «серйозні», бо він навіть не може сплатити борг комунальному підприємству у розмірі менше ніж 15 тис. грн.

Ключові претенденти

Загалом з наявної інформації, на посаду нового очільника Мінрегіону є три претенденти.

Один з них – чинний перший заступник Чернишова Василь Лозинський. Як і Чернишов, у керівництво міністерства Лозинський потрапив із президентської вертикалі: нинішній міністр очолював Київську ОДА, а Лозинський – був заступником голови ОДА на Львівщині. До цього з 2011 по 2015 рік він обіймав керівні посади у різних відділах, управліннях та департаментах ОДА. Ключовими напрямками його роботи були інвестиційна політика, торгівля, промисловість, енергозбереження та децентралізація.

Друга кандидатура – Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА та ВЦА, до 2021 року очолював Полтавську ОДА.

У 2019 році він був довіреною особою кандидата у народні депутати від «Слуги народу» Олексія Краснова (Харківщина округ 180). А до свого призначення у президентську вертикаль Синєгубов був деканом одного з факультетів Харківського національного університету внутрішніх справ.

Ще однією кандидатурою на посаду називають народну депутатку Олену Шуляк, яка очолює партію «Слуга народу». Але отримати від неї підтвердження цієї інформації поки не вдалося.

Ірина Федорів, рух «Чесно»