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    Колишній футболіст Алієв не вірить у силу пандемії коронавірусу

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    Так виглядають сумніви - Колишній футболіст Алієв не вірить у силу пандемії коронавірусу
    Так виглядають сумніви
    Instagram

    Та не зважає на карантин у Києві

    Ексфутболіст Олександр Алієв став блогером-аналітиком під ніком aliev_sasha88. Після того, як в державі було введено карантин - він вирішив все перевірити на власні очі.

    Реляцію про свою інспекторську подорож Алієв записав та виклав в сторіс у себе в Instagram.

    «Ну що, пройшовся я по Оболоні, машин безліч. У метро спускався, все закрито. Але вдома неможливо сидіти, погода гарна. Що скажете щодо коронавірусу? Якщо чесно, я в це не вірю. Шкода, що все позакривали, але нічого, прорвемося.

    Прогулявся по вулиці. Що я можу сказати: народу сила-силенна, діточок дуже багато. Гарна погода. Так що я думаю, що це все фейки. Для кого потрібен цей коронавірус і хто це все запустив? Але чув, що сьогодні 368 людей в Італії померло. Але я думаю, що це все фейк».

    Нагадаємо, що в Італії станом на 21:30 18 березня 2020 померли 2978 людей. Ця країна - друга після Китаю за кількістю летальних випадків. Всього ж по всьому світу офіційно від наслідків коронавірусу загинули майже 9 тисяч осіб - десятки країн закрито на карантин, але все це, як вважає, пан Алієв - глобальна містифікація.

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    Олександр Алієв коронавірус
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