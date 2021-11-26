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    Плюс дві області. В Україні розширилася «жовта» зона карантину

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    До &laquo;жовтих&raquo; Закарпатської та Кіровоградської областей відсьогодні додалися Буковина та Тернопільщина - Плюс дві області. В Україні розширилася «жовта» зона карантину
    До «жовтих» Закарпатської та Кіровоградської областей відсьогодні додалися Буковина та Тернопільщина
    фото: glavcom.ua

    Найбільшою залишається «червона» зона, до неї входять 19 регіонів

    Станом на 26 листопада до «жовтої» зони карантину в Україні відносяться чотири регіони: Закарпатська, Кіровоградська, Чернівецька, Тернопільська області. Про це повідомляють у пресслужбі МОЗ.

    Загалом, найбільшою залишається «червона» зона, до неї входять 19 регіонів: Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Хмельницька, Рівненська, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська області.

    У «помаранчевій» зоні залишилися Полтавщина й Харківщина.

    До «жовтих» Закарпатської та Кіровоградської областей відсьогодні додалися Буковина та Тернопільщина.

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    Напередодні дві області відмовилися залишати «червону» зону попри покращення.

    До слова, уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.

    Також «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.

    Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.

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    Теги: Закарпаття Україна Тернопільщина карантин коронавірус
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    Плюс дві області. В Україні розширилася «жовта» зона карантину