Плюс дві області. В Україні розширилася «жовта» зона карантину

До «жовтих» Закарпатської та Кіровоградської областей відсьогодні додалися Буковина та Тернопільщина

Найбільшою залишається «червона» зона, до неї входять 19 регіонів

Станом на 26 листопада до «жовтої» зони карантину в Україні відносяться чотири регіони: Закарпатська, Кіровоградська, Чернівецька, Тернопільська області. Про це повідомляють у пресслужбі МОЗ.

Загалом, найбільшою залишається «червона» зона, до неї входять 19 регіонів: Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Хмельницька, Рівненська, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська області.

У «помаранчевій» зоні залишилися Полтавщина й Харківщина.

До «жовтих» Закарпатської та Кіровоградської областей відсьогодні додалися Буковина та Тернопільщина.

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Напередодні дві області відмовилися залишати «червону» зону попри покращення.

До слова, уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.

Також «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.

Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.