Столична прокуратура взяла на контроль справу про напад на Балуха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці встановили осіб, з якими колишній політв'язень спілкувався напередодні нападу

У прокуратурі також зазначили, що знайшли сумку з речами Балуха

Прокуратура Києва тримає на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом нападу на колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха. Правоохоронці встановили осіб, з якими колишній політв'язень спілкувався напередодні нападу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. З вказаними свідками проводяться слідчі дії.

У прокуратурі також зазначили, що знайшли сумку з речами Балуха.

Як повідомлялося, поліція Києва встановлює обставини побиття звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха, якого госпіталізували з тілесними ушкодження зі столичного Гідропарку.

Раніше український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили сьогодні вночі.

Згодом народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що Балух знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього зламані ключиця і рука.

За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

Станом на вечір 8 вересня відомо, що Володимира Балуха прооперували, він перебуває в реанімації у важкому стані. Поліція розслідує напад на Балуха за статтею про розбій.

31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.