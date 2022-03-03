Почався другий раунд переговорів між Україною та РФ
Ключовими питаннями в порядку денному є негайне припинення вогню, перемир'я та гуманітарні коридори
Другий раунд переговорів між делегаціями України і Росії, яка вторглася на українську територію, розпочався.
Сторони обговорюватимуть припинення повномасштабної війни РФ проти нашої держави, повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.
Починаємо розмовляти з російськими представниками. Ключове на порядку денному.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022
1. Негайне припинення вогню.
2. Перемир'я.
3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст. pic.twitter.com/0d5xrlur33
Отже, сьогодні ключовими питаннями в порядку денному є:
- Негайне припинення вогню.
- Перемир'я.
- Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.
«Програма мінімум – гуманітарні коридори. Далі – за обставинами», – сказав перед початком перемовин лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який є членом української делегації.
Він не уточнив, у якому саме місці відбудуться переговори, але вчора заперечив, що це, мовляв, буде у Біловезькій Пущі.
Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:
- Крим - це частина Росії
- Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей
- Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»
- Денацифікація
«Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», – зазначає Центр протидії дезінформації.
Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.