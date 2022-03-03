Почався другий раунд переговорів між Україною та РФ

Ключовими питаннями в порядку денному є негайне припинення вогню, перемир'я та гуманітарні коридори

Другий раунд переговорів між делегаціями України і Росії, яка вторглася на українську територію, розпочався.





Сторони обговорюватимуть припинення повномасштабної війни РФ проти нашої держави, повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Починаємо розмовляти з російськими представниками. Ключове на порядку денному.

1. Негайне припинення вогню.

2. Перемир'я.

3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст. pic.twitter.com/0d5xrlur33 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Отже, сьогодні ключовими питаннями в порядку денному є:

Негайне припинення вогню.

Перемир'я.

Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

«Програма мінімум – гуманітарні коридори. Далі – за обставинами», – сказав перед початком перемовин лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який є членом української делегації.

Він не уточнив, у якому саме місці відбудуться переговори, але вчора заперечив, що це, мовляв, буде у Біловезькій Пущі.

Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:

Крим - це частина Росії

Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей

Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»

Денацифікація

«Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», – зазначає Центр протидії дезінформації.

Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

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