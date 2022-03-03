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    Почався другий раунд переговорів між Україною та РФ

    Перед початком учасники перемовин потиснули руки - Почався другий раунд переговорів між Україною та РФ
    Перед початком учасники перемовин потиснули руки
    скріншот з відео

    Ключовими питаннями в порядку денному є негайне припинення вогню, перемир'я та гуманітарні коридори

    Другий раунд переговорів між делегаціями України і Росії, яка вторглася на українську територію, розпочався.


    Сторони обговорюватимуть припинення повномасштабної війни РФ проти нашої держави, повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

    Отже, сьогодні ключовими питаннями в порядку денному є:

    • Негайне припинення вогню.
    • Перемир'я.
    • Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

    «Програма мінімум – гуманітарні коридори. Далі – за обставинами», – сказав перед початком перемовин лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який є членом української делегації.

    Він не уточнив, у якому саме місці відбудуться переговори, але вчора заперечив, що це, мовляв, буде у Біловезькій Пущі.

    Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:

    • Крим - це частина Росії
    • Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей
    • Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»
    • Денацифікація

    «Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», – зазначає Центр протидії дезінформації.

    Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

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    Теги: Росія окупанти РНБО війна Україна Давид Арахамія Офіс президента Михайло Подоляк
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    Почався другий раунд переговорів між Україною та РФ