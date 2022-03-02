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    Переговори України з РФ відбудуться, але не в Біловезькій Пущі

    Давид Арахамія повідомив деталі запланованих перемовин<br /><br /> - Переговори України з РФ відбудуться, але не в Біловезькій Пущі
    Давид Арахамія повідомив деталі запланованих перемовин

    фото: Белта

    Поки немає відомостей, де зустрінуться делегації

    Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що анонсовані раніше перемовини між Україною та РФ відбудуться, але не в Біловезькій Пущі, як мовилося.

    Зустріч пройде в іншому місці, однак де саме – поки невідомо. Про деталі Арахамія пообіцяв сповістити пізніше.

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    Нагадаємо, Кремль сьогодні чекає на «продовження розмови».

    Під час перемовин 28 лютого українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

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    Теги: Росія партії Давид Арахамія
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    Переговори України з РФ відбудуться, але не в Біловезькій Пущі