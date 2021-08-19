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    Думки вголос

    Події в Афганістані. Якими питанням стурбовані розумні люди

    Якщо за щось і боротися, то відразу за побудову нової цивілізації - Події в Афганістані. Якими питанням стурбовані розумні люди
    Якщо за щось і боротися, то відразу за побудову нової цивілізації
    Фото: Reuters

    Доведеться записувати новий «Політичний етюд»...

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    События в Афганистане – это крах доктрины «…либеральной демократии для всех, победившей и остановившей историю» в 1991 году.

    Как выяснилось (внезапно) реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада.

    США – социосистема, в которой интеллектуальная плотность специалистов по всем возможным процессам, превышает любое другое сообщество на Земле, пожинают процессы своих неверных представлений о действительности.

    Что лишний раз доказывает - идеалы выше интеллекта и способны застить глаза даже самым высокоразвитым типам и институциям.

    Сотни экспертов десятки лет утверждали, что в Афганистане (РФ, КНР, Ираке, Иране, добавить по вкусу) возможно построение свободных, демократических обществ.

    Под эти сказки тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней.

    Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они «…борются» и не сильно лучше тоталитарных режимов знают – что конкретному человеку на самом деле нужно – сегодня и в будущем?

    Идеалы выше интеллекта. И намного выше комфорта.

    На страже картины мира, в которой все в мире хотят телевизор, холодильник и феминизм больше, чем что-либо другое, разлетевшийся вдребезги в Афганистане, все ещё находятся тысячи экспертов и десятки миллионов поклонников.

    Любят-то любят, но, как (внезапно) выяснилось, отдавать жизнь за эти великие достижения цивилизации не хотят.

    Они хотели бы, чтобы жизнь за эти великие преимущества цивилизации отдал бы кто-нибудь другой, пока они, эти эксперты и поклонники, данными благами пользуются.

    Ну а если не получились – всегда должно хватить места в эвакуационном самолете.

    Не хватило? Какая жалость… поставим грустную аватарку.

    Фанаты картины мира, в которой все человечество, как один человек, хочет Netflix и марши ЛГБТ, уверены, уверяют и будут уверять, что Афганистан – просто очередной внесистемный сбой, а движение мира к либеральной демократии – единственный безальтернативный путь, по мере прохождения которого просто необходимо выбомбить и выгнать из университетов всех, кто посмел в усомниться в верности очередного единственно верного учения.

    Люди поумнее, которые еще помнят предыдущих комсомольцев, тем временем озабочены рядом более серьёзных вопросов.

    В частности:

    • как скоро и какой ценой Запад осознаёт свои систематические заблуждения на тему?
    • как скоро мы все осознаём, что старому мировому порядку конец и уже начался новыф, контуры которого плохо видны изнутри процесса?
    • какую картину мира он предложит взамен?
    • действительно ли развитие производственных отношений неизбежно приводит к эмансипации и освобождению общества и неизбежной смене фаз развития?
    • какова настоящая цена за научно-технический и общественный прогресс? Кто и как, по каким критериям может установить истинную цену за такой прогресс?
    • не пришло ли время всерьёз пересматривать концепцию «прогресса» как такового?
    • возможна ли глобализация как унификация? возможна ли глобализация в принципе?
    • каковы могут быть принципы сосуществования в мире, в котором, с одной стороны, никто никому не навязывает единственно верных учений, а с другой - не может и не должен терпеть зла и преступлений?
    • существует ли индивидуальный путь развития народов и культур и как найти верное соотношение между универсальным и уникальным в каждом конкретном случае?..

    Видимо, придется записывать новый «Политический этюд», в попытке поискать хотя бы черновые ответы на эти вопросы.

    В одном я пока убедился точно:

    • борьба за построение в Украине «…нового, демократического государства» смысла не имеет.

    Если за что и бороться, то сразу за построение новой цивилизации – которая успешно, на практике, сможет ответить на вышеизложенные вопросы.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Афганістан ЛГБТ
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    Події в Афганістані. Якими питанням стурбовані розумні люди