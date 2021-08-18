Президент Афганістану знайшовся в Еміратах

Міністерство закордонних справ ОАЕ підтвердило, що Гані з сім'єю перебуває в країні

Президент Афганістану Ашраф Гані через захоплення влади рухом «Талібан» втік до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Він знаходиться на території країни разом з сім'єю. Відповідну заяву розміщено на офіційному сайті МЗС ОАЕ.

Міністерство закордонних справ ОАЕ підтвердило, що Гані разом з сім'єю знаходяться в Еміратах. Їх прийняли з гуманітарних міркувань.

Відзначимо, Гані залишив країну 15 серпня на тлі стрімкого захоплення «Талібаном» великих афганських міст і згодом столиці – Кабула. Також повідомлялося, що він визнав військову перемогу талібів, але вважає їх владу нелегітимною.

Через втечу Гані перший віцепрезидент Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов'язки глави держави, проте очікується, що «Талібан» найближчим часом має представити нового лідера Афганістану. Втім навряд чи він буде визнаний в світі, оскільки таліби на міжнародному рівні вважаються терористами.

18 серпня США назвали ймовірного майбутнього лідера Афганістану. Лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Крім того, сьогодні, 18 серпня, таліби розстріляли мирних мітингувальників в Афганістані.

Напередодні представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, дали першу пресконференцію для світових та афганських ЗМІ в Кабулі.

Раніше афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів.

До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

Крім того у ці дні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.