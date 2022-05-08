Доба на Донеччині: ворог гатить з авіації, «Смерчів», танків і важкої артилерії (фото)

Рашисти цілять по житлових будинках, підприємствах та школах

За добу руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів

Минулої доби російські військові обстріляли 19 населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, ударів російських військ зазнали Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар’їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Новокалинове Очеретинської громади, Званівка Званівської громади, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар’їнського району, Сидорове Святогірської громади, Дронівка Бахмутського району.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню «Смерч», танків, важкої артилерії.

«Серед мирних жителів є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів – житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення», – наголосили в МВС.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів, які готувалися форсувати Сіверський Донець.

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