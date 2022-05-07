У дев’яти областях України оголошено штормове попередження

У дев’яти областях України оголошено штормове попередженняграфіка
Сьогодні на території частини регіонів погіршиться погода
Сьогодні, 7 травня, в деяких областях України очікуються грози та шквали. Через це оголошено штормове попередження. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
«Вдень 7 травня у західних та Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.
І рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Житомирська.
Також, за даними синоптиків, 7-8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.