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    Події в Україні

    У дев’яти областях України оголошено штормове попередження

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    У деяких областях очікуються грози та шквали - У дев’яти областях України оголошено штормове попередження
    У деяких областях очікуються грози та шквали
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні на території частини регіонів погіршиться погода

    Сьогодні, 7 травня, в деяких областях України очікуються грози та шквали. Через це оголошено штормове попередження. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    «Вдень 7 травня у західних та Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

    І рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

    • Волинська;
    • Рівненська;
    • Львівська;
    • Тернопільська;
    • Хмельницька;
    • Закарпатська;
    • Івано-Франківська;
    • Чернівецька;
    • Житомирська.

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    Також, за даними синоптиків, 7-8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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    Нагадаємо, раніше стало відомо, що синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна окупація #stoprussia
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    У дев’яти областях України оголошено штормове попередження