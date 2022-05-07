У дев’яти областях України оголошено штормове попередження

У деяких областях очікуються грози та шквали

Сьогодні на території частини регіонів погіршиться погода

Сьогодні, 7 травня, в деяких областях України очікуються грози та шквали. Через це оголошено штормове попередження. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Вдень 7 травня у західних та Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

І рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Житомирська.

Також, за даними синоптиків, 7-8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.