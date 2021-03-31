Похід в туалет за 17 тис. грн. Суд на Хмельниччині ухвалив екзотичне рішення

Служитель Феміди з районного суду був категоричним: під час локдауну не можна було пускати відвідвувачів до магазинів навіть, якщо ті захотіли скористатися туалетом

Підприємницю, яка пустила до туалету відвідувачку, визнано винною у порушенні правил карантину

Теофіпольський районний суд Хмельницької області оштрафував на 17 тис. грн підприємницю за порушення правил карантину під час січневого локдауну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 25 березня.

За даними адмінпротоколу, 17 січня 2021 року о 9 год. 45 хв. у селищі Теофіполь на вул. Макаренка продавець здійснила прийом відвідувача в магазині «Господарські товари». Цими діями вона порушила вимоги постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

На суді жінка не визнала вини. Пояснила, що торгівельної діяльності не здійснювала, стояла на вулиці біля входу до магазину для прийому замовлень на адресну доставку. Також дозволила незнайомій дівчині пройти у внутрішній туалет магазину, оскільки громадський туалет був закритий через карантин. У цей час підійшли поліцейські та безпідставно її звинуватили у прийманні відвідувачів.

Зазначила, що вона як фізична особа-підприємець одержала компенсацію від держави за втрату доходів на період заборони діяльності під час січневого локдауну.

Разом з тим, вважав, що провина підприємниці є доведеною. І пояснив чому. Так, підпунктом 4 пункту 3 постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року № 1236 з 8 січня до 25 січня 2021 року на території України було заборонено приймання відвідувачів суб`єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торгівельного і побутового обслуговування населення.

Також суд переглянув відеозапис, який надали правоохоронці. З нього видно, як поліцейські увійшли до магазину господарських товарів, в якому перебували дві жінки. Одна з них зазначила, що зайшла в туалет, а інша назвалася працівником магазину та здійснювала прибирання.

Суд не взяв до уваги твердження особи, яка притягується до відповідальності, щодо відвідування сторонньою особою туалету в магазині. Адже згадана урядова постанова забороняє приймання відвідувачів суб`єктами господарювання незалежно від мети відвідування.

Крім штрафу 17 тис. грн, підприємниця заплатить 454 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», Рівненський апеляційний суд скасував постанову Кузнецовського міського суду Рівненської області від 26 жовтня 2020 року, який оштрафував на 17 тис. грн вчительку української мови та літератури Вараського ліцею №1 Жанну Тєтєнєву за порушення правил карантину.

Захисник педагога у суді пояснив, що через релігійні переконання не носити маску, Тєтєнєва зазнала дискримінаційного рішення з боку адміністрації навчального закладу – їй було зменшено на 50% грошову винагороду.