Спека та дощі: прогноз погоди на 23 серпня

На Закарпатті та Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі, місцями грози

За прогнозом синоптиків, 23 серпня погода в Україні буде спекотною. На заході очікуються дощі з грозами, а на сході – спека до +35. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У центральній Україні буде переважно сонячно, без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +30°С, а вночі від +20 до +24°С.

У західних областях очікуються дощі з грозами. Денна температура повітря становитиме від +26 до +28 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +19 до +22°С.

На півночі України буде хмарно із проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +25 до +32 градусів за Цельсієм, а вночі від +17 до +24°С.

Прогноз погоди на 23 серпня фото: Укргідрометцентр

У східних областях очікується спека до +35 градусів. Температура повітря вночі становитиме від +22 до +26°С.

У південних областях України буде хмарно, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +28 до +32 градусів, а нічна температура коливатиметься від +23 до +26°С.

У Києві весь день протримається мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +30 до +32 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +20 до +24°С.