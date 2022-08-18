Восени у Франції лікарі прогнозують нову хвилю Covid-19

Пік епідемії у Франції може припасти на початок навчального року

Президент французького Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров’я, професор імунології Бріжит Отран заявляє, що епідемія Covid-19 не завершилася, і прогнозує складну в цьому сенсі осінь. Про це повідомляє BFMTV.

«Найбільш вірогідний сценарій – пік епідемії на початку навчального року. Чи це буде пов’язано з новим варіантом, чи з поверненням холодів? Ми не віщуни, але майже точно буде хвиля восени», – заявила Отран.

За її словами, це не означає збільшення смертей або серйозності хвороби, оскільки ще є «важелі активації» для боротьби з вірусом, зокрема, в країні ще залишається дуже багато невакцинованих чи неревакцинованих людей.

Професор також додала, що за останніми зведеними даними, щонайменше 79,6% французів отримали всі необхідні дози, але нинішні темпи вакцинації є занадто повільними. Тож очолюваний нею Комітет консультуватиме уряд щодо розширення доступу до ліків і вакцин.

Нагадаємо, північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив про «перемогу» в боротьбі з коронавірусом і наказав скасувати максимальні протиепідемічні заходи, введені в травні.

Зазначимо, що європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19.