Поліція хоче допитати свідків у справі Гандзюк в іншому місті - юрист



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Катерина Гандзюк

Слідчі вкотре намагалися потрапити до Гандзюк попри сувору заборону лікарів

Поліція тисне на свідків у справі щодо нападу на радницю міського голови Херсона та активістку Катерину Гандзюк. Окрім того слідчі хочуть вивезти свідків зі Львова до Херсону для допиту на поліграфі. Про це повідомив юрист Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.

«У справі Катерини Гандзюк поліція тисне на свідків. Їх допитали вже двічі: без адвоката протягом 6 годин; з адвокатом протягом 3 годин. Тепер слідчі хочуть допитати їх на поліграфі в Херсоні», - написав Найєм.

За його словами, якщо процедура перевірки на поліграфі відбудеться у Херсоні, то об'єктивність результатів буде під сумнівом.

«Навіщо це робиться: поліграфіст у Херсоні, впевнений, це на 100% «своя» людина з боку поліції. Є великі сумніви, що результат такого поліграфу буде об‘єктивним. До того ж ви розумієте, що його послуги не безкоштовні, а будуть сплачені самими поліцейськими з Херсону», - зазначив Найєм.

Він додав, що у разі відмови свідків від поліграфу «поліція з усіх своїх кишенькових ЗМІ писатиме про те, що має сумніви у правдивості показань свідків, відтак підозрюваний - саме той самий хлопець».

За словами Найєма, свідкам варто погодитися на поліграф, але у разі, якщо процедура буде відбуватися без участі поліції і не в Херсоні.

«Та й взагалі сама поїздка в Херсон цих свідків - вже є тиском на них, бо вони мають все кинути й їхати в регіон, в якому відбувається безлад в поліції. Нагадаю, що у Катерини в Херсоні конфлікт інтересів із поліцією. Не тільки із Антощуком, який вже там не працює», - додав Найєм.

Окрім того, активіст Василь Арбузов повідомив, що до Катерини Гандзюк знову намагалися прорватися слідчі, незважаючи на сувору заборону лікарів щодо відвідування жінки. При цьому правоохоронці пред'являли документ, який нібито давав дозвіл на проведення відповідних слідчих дій.

«Саме зараз, під час чергової операції, в лікарню до Каті Гандзюк намагаються силою увірватися слідчі. Попри попередження лікарів, що до Каті не можна заходити ані батькам, ані друзям, вони десь дістали папірець, на якому написано, що слідчі дії можливі», - написав Арбузов на своїй сторінці у Facebook.

Раніше поліцейські вже намагалися потрапити в палату до Катерини Гандзюк, незважаючи на найсуворішу заборону лікарів. Медики заборонили відвідувати її навіть найближчим родичам, щоб попередити можливість зараження, так як у пацієнтки серйозні хімічні опіки 40% тіла. При цьому поліцейські, які охороняють потерпілу в лікарні, припис лікарів проігнорували.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

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