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    Поліція Хургади розслідує загадкову смерть двох британських туристів

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    Померлі туристи - британська пара Джон і Сьюзан Купер - Поліція Хургади розслідує загадкову смерть двох британських туристів
    Померлі туристи - британська пара Джон і Сьюзан Купер

    Протягом 24 годин після смерті з готелю в Хургаді була проведена евакуація близько 300 туристів

    Через смерть двох британських туристів у готелі Steigenberger Aqua Magic на курорті на єгипетському узбережжі Червоного моря в Хургаді евакуювали постояльців, наразі єгипетська влада, поліція і туроператор Thomas Cook з'ясовують причину смерті клієнтів, повідомляє Express.

    Померлі туристи - британська пара Джон і Сьюзан Купер. Їхня донька каже, що коли її батьки повернулися до свого готельного номеру ввечері, «у цій кімнаті було щось, що їх убило».

    Як повідомляється, як запобіжний захід протягом 24 годин після смерті з готелю в Хургаді була проведена евакуація близько 300 туристів.

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    Поліція Хургади розслідує загадкову смерть двох британських туристів
    Поліція Хургади розслідує загадкову смерть двох британських туристів

    З'явилися повідомлення про те, що у 13 гостей було харчове отруєння, але вони не були в тяжкому стані, пише видання.

    У готелі після інциденту взяли проби їжі, води, з гігієнічних систем, а також системи кондиціонування повітря.

    Виконавчий директор Thomas Cook Пітер Фанкхаузер сподівається, що результати досліджень дізнаються через 10 днів.

    До слова, потерпілий в результаті інциденту в Еймсбері британець Чарлі Роулі відчув себе гірше, він не може рухатися.

    21 серпня стало відомо, що Чарлі Роулі, постраждалий від нервово-паралітичної речовини «Новачок» у британському Еймсбері, знову потрапив до лікарні.

    Подруга Роулі Дон Стерджесс отримала більш серйозну дозу отруйної речовини і померла 9 липня.

    Наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» 44-річну Дон Стерджес.

    Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

    Британські ЗМІ також оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

    Зазначимо, що сьогодні набули чинності нові антиросійські санкції СШАпов'язаних з хімічною атакою в британському Солсбері

     

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