Поліція охоронятиме виборчі дільниці цілодобово



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27 березня виборчі бюлетені вже були завезені до 73 окружних виборчих комісій

Національна поліція візьме під цілодобову охорону виборчі дільниці з 28 березня. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України у Facebook.

«З 28 березня поліція візьме виборчі дільниці під цілодобову охорону», — заявив заступник голови НПУ Олександр Фацевич.

Від сьогодні поліція здійснює охорону всіх 199 окружних виборчих комісій, а також забезпечить супровід членів ДВК під час транспортування виборчої документації.

«Станом на 27 березня виборчі бюлетені вже були завезені до 73 окружних виборчих комісій. Крім того, триває процес реєстрації закордонних короткострокових спостерігачів за виборчим процесом», — наголошується у повідомленні правоохоронців.

Зокрема, у прес-службі НПУ нагадали, що наразі на території держави перебувають 2344 офіційних спостерігача — як довгострокових, так і короткострокових.

Раніше рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами президента.

МВС з 25 березня парейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

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