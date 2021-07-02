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    Поліція Полтавщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у чотирьох злочинах

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    Поліція Полтавщини розшукує Юрія Кубрака 1967 року народження - Поліція Полтавщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у чотирьох злочинах
    Поліція Полтавщини розшукує Юрія Кубрака 1967 року народження
    фото: Нацполіція

    Юрій Кубрак 1967 року народження який ухиляється від слідства. Зареєстрований у Гребінках

    Поліція Полтавщини розшукує Юрія Кубрака 1967 року народження, мешканця Гребінки, Лубенського району, який ухиляється від слідства. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті відомства.

    Чоловік підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу України:

    привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3, 5 ст. 191),

    службове підроблення (ч. 1, 2 ст. 366),

    протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (ч. 3 ст. 206-2),

    незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263).

    «Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до ГУНП в Полтавській області за телефонами: (0532) 517576, 0503464554 або (0532) 517702 (чергова частина), або «102», - звертаються до громадян правоохоронці.

    Нагадаємо, 36-річний громадянин України Руслан Миколенко у п'ятницю, 25 червня 2021 року, втік з-під конвою в одеському суді.

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    Теги: Національна поліція України поліція розшук
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    Поліція Полтавщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у чотирьох злочинах