Поліція Полтавщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у чотирьох злочинах

Юрій Кубрак 1967 року народження який ухиляється від слідства. Зареєстрований у Гребінках

Поліція Полтавщини розшукує Юрія Кубрака 1967 року народження, мешканця Гребінки, Лубенського району, який ухиляється від слідства. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті відомства.

Чоловік підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу України:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3, 5 ст. 191),

службове підроблення (ч. 1, 2 ст. 366),

протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (ч. 3 ст. 206-2),

незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263).

«Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до ГУНП в Полтавській області за телефонами: (0532) 517576, 0503464554 або (0532) 517702 (чергова частина), або «102», - звертаються до громадян правоохоронці.

Нагадаємо, 36-річний громадянин України Руслан Миколенко у п'ятницю, 25 червня 2021 року, втік з-під конвою в одеському суді.

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