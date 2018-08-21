Поліція розсекретила ім’я харківського стрільця



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Рішення про напад на міськраду у злочинця виникло спонтанно, через алкогольне сп'яніння

Поліція встановила особи жінки, яку знайшли застреленою у приватному будинку в районі Холодної Гори у Харкові, та її чоловіка, якого підозрюють у її вбивстві та нападі на Харківську мерію.

Про це розповів на брифінгу начальник Головного управління Національної поліції Харківської області Олег Бех.

«Встановлена особа потерпілої - Пояркова Наталія 1976 року народження, яка у вересні 2014 року одружилася з Поярковим Олександром, 1971 року народження», - йдеться у повідомленні.

До одруження мешкали разом близько дев'яти років. У обох були сини, які разом з Поярковими не проживали.

Згідно з результатами експертизи, жінку було застрелено 19 серпня. Судячи з характеру вогнепальних поранень (в ліве око, щелепу, шию, передпліччя), коли в неї стріляли, вона закривалася руками.

За версією слідства, Поярков під впливом алкоголю під час сварки застрелив свою дружину. Вилучені на місці злочину гільзи аналогічні знайденим після нападу на міськраду. Їх відправлять на експертизу, щоб встановити їх подібність із гільзами з місць інших правопорушень.

Бех заявив також, що нападник був упізнаний своїми родичами.

Вважають, що Поярков зі зброєю прийшов до будівлі Харківської міськради пішки. Рішення про напад на міськраду у злочинця виникло спонтанно, через алкогольне сп'яніння. Версії слідства про приналежність нападника до міської влади чи охорони не підтверджуються.

При цьому Бех зазначив, що в будинку було знайдено багато зброї, зокрема автомат з коліматорним прицілом, чотири пістолети, гвинтівка з оптичним прицілом Benjamin Regal, сім заряджених набоями магазинів та два порожніх, 230 набоїв калібру 9 мм тощо. Також знайдено верстат, на якому перероблялася і вироблялася зброя.

Поярков, за інформацією поліції, був військовослужбовцем, але в АТО участі не брав. З 90-х років працював слюсарем-рихтувальником, займався ремонтом автотранспорту. З кінця травня ніде не працював, зловживав спиртним і постійно перебував у депресії. За словами свідків, дружина погрожувала з ним розлучитися.

Наразі правоохоронці вивчають коло його зв'язків, намагаючись установити, чому і звідки у нього було стільки зброї, а також чи не використовувалася вона в інших злочинах.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Харкові знайшли тіло дружини нападника, який застрелив копа.

Напередодні було опубліковане відео з камер спостереження всередині Харківської міськради, які зафіксували дії вбивці поліцейського.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.

Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.

Родині загиблого патрульного буде виплачена компенсація в сумі 1,3 млн грн.