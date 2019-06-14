Поліція стверджує, що встановила підозрюваного в підпалі волонтерського намету у Харкові



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У ніч на 20 травня в центрі Харкова невідомі підпалили намет волонтерів

Поліцейські готують оголошення чоловікові про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна

Правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в підпалі волонтерського намету в центрі Харкова на площі Свободи. Про це повідомляє пресслужба регіонального управління Нацполіції в п'ятницю, 14 червня.

«Ним виявився місцевий житель, 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна (ч.2 ст.194 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує від трьох до десяти років в'язниці. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в ніч на 20 травня невідомі підпалили волонтерський намет «Все для перемоги», встановлений на площі Свободи, навпроти будівлі облдержадміністрації в Харкові.

Нагадаємо, 12 травня на площі Свободи у центрі Харкова зібралися півтисячі людей на захист намету «Все для перемоги!», вимагаючи від міської влади захисту цієї локації.

13 травня активісти громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» вдруге за день відстояли намет волонтерів у Харкові «Все для перемоги», що на площі Свободи у центрі міста, від комунальників, які з технікою прибули проводити так званий ремонт.