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    Кримінал

    У Харкові зловмисник «замінував» ринок. Евакуйовано 1500 людей

    • Розсилка
    У Харкові зловмисник «замінував» ринок. Евакуйовано 1500 людей

    Правоохоронці оглянули 25 тис. кв. метрів території

    Поліція затримала харків’янина за підозрою у завідомо неправдивому повідомленні про мінування ринку.

    Про це повідомляє поліція Харкова.

    Повідомлення про замінування ринку на проспекті Героїв Сталінграда в Харкові надійшло в поліцію у п’ятницю близько 15:05.

    Правоохоронці оглянули 25 тис. кв. метрів території, евакуювали 1500 осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин поліцейські не виявили.

    «44-річний чоловік скоїв правопорушення у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці вилучили у нього мобільний телефон, з якого був здійснений виклик», – йдеться в повідомленні.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на термін від 2 до 6 років.

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    Харків ринок замінування поліція
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