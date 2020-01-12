Кіберполіція блокувала діяльність декількох онлайн-казино в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: npu.gov.ua

Щомісячний прибуток становив 100 тис. доларів

Кіберполіція ліквідувала ряд онлайн-казино, які щомісячно приносили організатору грального бізнесу більше 100 тис. доларів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що було викрито 28-річного мешканця Дніпропетровської області. Чоловік заздалегідь орендував сервер, на якому в подальшому розміщувалися усі його онлайн-казино. Крім того, він забезпечував безпеку процесу гри, популяризував віртуальне казино, організував технічну підтримку гравців під час виникнення проблемних питань.

Онлайн-казино мали декілька основних загальнообов’язкових правил. Так, доступ до азартних ігор не надавався гравцю до мінімального поповнення ним власного рахунку. Аби відкрити власний рахунок клієнту необхідно було ввести на сайті інформацію відносно себе: анкетні данні, дату народження, електронну пошту, номер мобільного телефону.

При цьому власники ресурсу не надавали ніяких гарантій щодо конфіденційності отриманих даних. Відповідно, вся ця інформація могла використовуватися ними на власний розсуд.

Поліцейські провели обшук у приватному будинку у Київській області, де проживав підозрюваний. У сейфі, який було сховано власником, правоохоронці виявили більше 220 тис. доларів, які він отримав у результаті протиправної діяльності.

Крім того, під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, додаткові носії інформації, мобільний телефон та банківські картки, які чоловік використовував для обготівковування коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зазначається, що у разі доведення вини підозрюваного, він повинен буде сплатити штраф до 84 мільйонів гривень. Також все його майно може бути конфісковано.

Нагадаємо, у Фастові ділки відновили роботу щойно закритого підпільного казино.

Як повідомлялося, двоє чоловіків на Рівненщині організували продаж жінок у сексуальне рабство.