Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: поліція затримала підозрюваного

Стрільцем виявився 46-річний мешканець Київської області

Оперативники Святошинського управління поліції Києва розшукали чоловіка, який відкрив вогонь на вулиці Мрії. Його було затримано в одному з селищ на Київщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За словами правоохоронців, стрільцем виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї не виявлено.

Слідчі розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Як відомо, 1 травня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів. Згодом стало відомо, що у столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Усі наряди поліції Києва орієнтовані на розшук та затримання зловмисника.

Раніше повідомлялося, що у Дарницькому районі столиці стався конфлікт між водієм та пішоходом, який закінчився стріляниною. Правоохоронці встановили, що між чоловіком, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт.

Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.