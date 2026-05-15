Поліція повідомила ім'я поліцейського, який загинув внаслідок збройного нападу на Хмельниччині

Стало відомо ім'я поліцейського, який загинув на Хмельниччині

15 травня 2026 року у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району на працівників поліції було скоєно озброєний напад. Унаслідок отриманих поранень 33-річний капітан поліції загинув. Національна поліція Україна повідомила, що під час виконання службових обов’язків на Хмельниччині загинув капітан поліції Сергій Чорний, інформує «Главком».

У поліції розповіли про Сергія Чорного. Виявляється, Сергій присвятив службі в органах внутрішніх справ України понад п’ятнадцять років.

У 2014 році він закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

«Колеги знали його як принципового, відповідального та відданого Присязі поліцейського, який завжди першим приходив на допомогу людям», – написали у Нацполіції про загиблого.

Сергій Чорний працював інспектором сектору реагування патрульної поліції. У правоохоронця залишились батьки, дружина та двоє дітей.

«Главком» повідомляв, що сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції.

На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.