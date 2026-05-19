Справу проти журналістки, відкриту за заявою вигаданого персонажа, закрито

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Провадження проти журналістки Олени Мудрої закрито
фото: Олена Мудра/Facebook
У липні минулого року закарпатська поліція отримала листа зі звинуваченнями на адресу журналістки Олени Мудрої

Поліція закрила кримінальне провадження проти закарпатської журналістки-розслідувачки Олени Мудрої, яке відкрили понад десять місяців тому через заяву «Маріка Федірка» – ймовірно, створеного за допомогою технологій штучного інтелекту. Про це Олена Мудра повідомила ГО «Жінки в медіа», передає «Главком».

Закрито справу

У документі зазначено, що кримінальне провадження №12025078030000440, розпочате 5 липня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, було закрите 14 травня 2026 року на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто «встановлена відсутність події кримінального правопорушення».

«Сьогодні отримала відповідь від Ужгородської окружної прокуратури, у якій зазначено, що провадження проти мене за заявою «Маріка Федірка» закрите. Це стало деякою несподіванкою, бо питання, з якими я зверталась до прокуратури, стосувалось процесуального нагляду у ньому. Сердечно дякую «Жінкам в медіа» та фахівцям з інших громадських організацій, які долучилися до допомоги у його закритті», – розказала журналістка Олена Мудра.

Що відомо про справу проти журналістки?

За даними NGL.media, у липні минулого року закарпатська поліція отримала листа зі звинуваченнями на адресу журналістки Олени Мудрої та екологині Оксани Станкевич-Волосянчук. Його автор, який назвався Маріком Федірком, стверджував, що жінки нібито привласнили десятки тисяч доларів грантових коштів, виділених на проведення «екологічного ЛГБТ-віче» на полонині Руна, однак захід так і не відбувся.

Ужгородське районне управління поліції уже через два дні відкрило кримінальне провадження проти журналістки та екологині за підозрою у шахрайстві.

Імовірно згенерований ШІ-персонаж «Марік Федірко»
колаж: ГО «Жінки в медіа»

«По-перше, людини з іменем  Федірко Марік Васильович в Україні не існує. По-друге, за вказаною ним зворотною адресою у Києві розташований офіс. По-третє, автор листа називає себе координатором громадської організації «ЛГБТ Актив Україна», але такої організації теж нема», – стверджували журналісти видання.

За даними видання, звернення до поліції було лише частина скоординованої атаки на Олену Мудру. Відверті наклепи поширювали через десятки сайтів з сумнівною репутацією та у Facebook через акаунт «Марік Федірко», на який підписані більше трьох тисяч користувачів. При цьому замість реального фото власник цього акаунта використовує фото бразильця Флавіо Сільво – свідчать сервіси розпізнавання облич.

Олена Мудра прямо пов’язувала цю кампанію з її роботою над темою збереження Карпат від забудови вітровими електростанціями. 

