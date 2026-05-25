Поліція Хмельниччини отримала нового очільника

Глава Нацполіції заявив, що головними завданнями очільника поліції Хмельницької області будуть безпека людей і швидке реагування

Голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового керівника поліції у Хмельницькій області. Ним став Іван Іщенко, який раніше керував поліцією на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполу.

Вигівський подякував колишньому керівнику поліції Хмельниччини Руслану Герасимчуку за багаторічну службу, професіоналізм та внесок у забезпечення безпеки жителів області. «Поліція сьогодні має широкий функціонал, зокрема, ми також і воюємо. Але головний наш обов’язок – це забезпечення правопорядку, протидія злочинності, забезпечення дотримання прав і свобод громадян», – каже він.

Іван Іщенко (ліворуч), Іван Вигівський (по центру), Руслан Герасимчук фото: Нацполіція

Очільник Нацполіції також підкреслив, що правоохоронні органи мають працювати спільно в умовах війни. «Ми з вами маємо памʼятати, що у нас єдиний спільний ворог — це РФ. Тому всі правоохоронні органи мають працювати разом на результат. Це питання виживання країни», – додав він.

Серед головних пріоритетів для поліції Хмельниччини Вигівський назвав максимальну оперативність у реагуванні на виклики безпеки, документування воєнних злочинів РФ, забезпечення безпеки громадян, підтримку Сил оборони та внутрішню дисципліну в системі. Тим часом новопризначений керівник поліції Хмельниччини подякував за довіру та запевнив, що працюватиме над забезпеченням правопорядку й безпеки мешканців регіону.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Руслан Герасимчук більше не очолює Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області. Руслан Герасимчук очолював регіональне управління поліції майже шість років – на цю посаду його призначили у липні 2020 року. До цього він працював заступником начальника обласного управління поліції.

До слова, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора за сприяння міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції.

Як повідомлялося, під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, п'ять швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Згодом керівництвом Національної поліції було відсторонено від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди. Своєю чергою МВС повідомило, що також звільнено водія ДУ «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», який фігурує у розслідуванні.