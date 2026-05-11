Стрілянина через бузок у Черкасах: поліція знайшла порушника

57-річний житель міста, який відкрив стрілянину через дітей, які зривали бузок

Правоохоронці притягнули стрільця до відповідальності та скерували справу до суду

Поліцейські ідентифікували чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з районів Черкас та притягнули його до відповідальності. Конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля його дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Черкаської області.

Повідомлень про інцидент, що трапився 9 травня в одному з районів міста, до поліції не надходило. Правоохоронці дізналися про випадок під час моніторингу соціальних мереж, після чого внесли відповідні відомості до єдиного обліку.

Як повідомляється, чоловік спробував наздогнати неповнолітніх, а коли йому це не вдалося – виніс з оселі пістолет і відкрив стрілянину. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Співробітники кримінального аналізу опрацювали відеозаписи та встановили стрільця. Ним виявився 57-річний житель міста.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та притягнули порушника до відповідальності. У чоловіка також вилучили пістолет. Правоохоронці також склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство». Матеріали справи передано до суду.

