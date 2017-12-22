Польща: РФ вимагає, щоб серед миротворців ООН на Донбасі не було нікого з НАТО

Наразі є три варіанти започаткування миротворчої операції на Донбасі

На сьогодні є три варіанти розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, при цьому Росія наполягає, щоб у місії не було країн НАТО і «керівництво» бойовиків стало суб’єктом діалогу. Однак, на це не може погодитися багато країн, зокрема і Польща, заявив очільник польського МЗС Вітольд Ващиковський в інтерв'ю РАР.



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Миротворці ООН

Наразі є три варіанти започаткування миротворчої операції на Донбасі

На сьогодні є три варіанти розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, при цьому Росія наполягає, щоб у місії не було країн НАТО і «керівництво» бойовиків стало суб’єктом діалогу.

Однак, на це не може погодитися багато країн, зокрема і Польща, заявив очільник польського МЗС Вітольд Ващиковський в інтерв'ю РАР.

«Перший варіант передбачає започаткування миротворчої операції, яка відрізала б Донбас від України. На цю концепцію, скоріше за все, не погодиться Київ, оскільки це призведе до довготривалого від'єднання східних регіонів від України», - повідомив Ващиковський.

Другий сценарій, за його словами, полягає у започаткуванні роботи миротворчої місії на російсько-українському кордоні.

«Але на цей варіант, ймовірно, не погодиться Москва, оскільки це означало б позбавлення сепаратистів російської допомоги і підтримки», - наголосив Ващиковський.

Як зазначив міністр, у третьому сценарії Росія наполягає, аби місія ООН була об'єднана з місією ОБСЄ і своїм моніторингом покривала весь Донбас.

«Здається, що цей сценарій буде складно реалізувати з огляду на масштаби - це вимагало б багатотисячної операції. Додатково росіяни ставлять вимогу, щоб до складу місії не входили солдати країн НАТО, а лише нейтральних країн», - повідомив глава польської дипломатії.

За його словами, небагато країн наважилося б на участь у такій операції.

«А найбільшою проблемою є те, що така операція загрожує набуттям сепаратистами на Донбасі легітимності, оскільки мусила б бути підписана якась угода з сепаратистами. Це могло б підняти їх політичний статус, що є проблемою як для України, так і для інших країн, зокрема Польщі, які не визнають сепаратистів»,- підкреслив Ващиковський.

До слова, екс-президент Польщі Лех Валенса вважає, що Росія програє битву за Україну.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна продовжить активно просувати ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбасі.

У грудні держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав узгодження миротворчої місії ООН пріоритетом США у питанні Донбасу.

Раніше глава МЗС Німеччини підтримав введення миротворців ООН на Донбас.

Як відомо, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Після цього Путін заявив, що підтримує ідею введення миротворців ООН на Донбас за умови їх розміщення на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

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Джерело: Еспресо ТВ