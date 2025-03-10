Ось де він, оплот російського православія...

Станом на сьогодні невідомо про жоден перехід парафій до ПЦУ у столиці, який відбувся би у 2024-му, зокрема після прийняття закону про «заборону Московської церкви»

Свіжі дані від столичної влади у великому інтерв'ю з головою постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторією Мухою.

За три роки повномасштабного вторгнення лише чотири релігійні громади в Києві змінили канонічну приналежність і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ. Усі ці переходи відбулись у 2023 році.

Станом на сьогодні невідомо про жоден новий перехід громад, який відбувся би у 2024-му, зокрема після прийняття закону про «заборону Московської церкви».

Тобто усі вони ждуть. Самі розумієте чого.

Як писав «Главком», тема церкви – це та карта, яку витягне Путін коли сідатиме грати з Трампом. Недаремно МЗС РФ підготувало 60 сторінок д̷о̷п̷о̷в̷і̷д̷і̷ доносу «про геноцид Московського православія в Україні», який ліг на стіл американцям

На сьогоднішній день в контексті згаданого закону – серед близько 1300 релігійних об’єднань та організацій у столиці 313 – Української православної церкви, що просто прибрали приставку «Московського патріархату», включаючи 267 громад, 14 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади, продовжують діяти.

Для порівняння: цифри ПЦУ – 241 організації, включаючи 192 громади, 10 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади.