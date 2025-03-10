Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Ось де він, оплот російського православія...

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир у Феофанії, Київ
фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні невідомо про жоден перехід парафій до ПЦУ у столиці, який відбувся би у 2024-му, зокрема після прийняття закону про «заборону Московської церкви»

Свіжі дані від столичної влади у великому інтерв'ю з головою постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторією Мухою.

За три роки повномасштабного вторгнення лише чотири релігійні громади в Києві змінили канонічну приналежність і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ. Усі ці переходи відбулись у 2023 році.

Станом на сьогодні невідомо про жоден новий перехід громад, який відбувся би у 2024-му, зокрема після прийняття закону про «заборону Московської церкви».

Тобто усі вони ждуть. Самі розумієте чого.

Як писав «Главком», тема церкви – це та карта, яку витягне Путін коли сідатиме грати з Трампом. Недаремно МЗС РФ підготувало 60 сторінок д̷о̷п̷о̷в̷і̷д̷і̷ доносу «про геноцид Московського православія в Україні», який ліг на стіл американцям

На сьогоднішній день в контексті згаданого закону – серед близько 1300 релігійних об’єднань та організацій у столиці 313 – Української православної церкви, що просто прибрали приставку «Московського патріархату», включаючи 267 громад, 14 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади, продовжують діяти.

Для порівняння: цифри ПЦУ – 241 організації, включаючи 192 громади, 10 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія пропаганда Московська церква в Україні путін геноцид

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вашингтоні плекають мрії відтягти Росію від Китаю
Кого було б варто запросити в українську переговорну групу з американцями
6 березня, 11:01
«Трамп демонструє світові цілковиту втрату США ціннісних орієнтирів»
Самогубство капітана Америка
Сьогодні, 09:12
Одна труба «Північного потоку» серйозно постраждала після диверсії у 2022 році
Трамп та Путін викопують «Північний потік». Навіщо? Війна і бізнес
6 березня, 17:15
Піт Гегсет зробив заяву про Путіна
Путін готується оголосити про «перемогу» попри реальний стан справ – глава Пентагону
14 лютого, 20:09
У Київській області є руйнування та постраждала
Ворожа атака дронами та заява Трампа щодо РФ: головне за ніч
25 лютого, 06:50
Трамп вважає, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в «певній формі»
Трамп відповів, скільки триватиме війна в Україні та чи потрібні миротворчі війська
26 лютого, 04:08
Андрій Козирєв: Треба, щоб Трамп «дав по руках» Путіну в Україні
Колишній головний дипломат Росії звернувся до Трампа: Путін не розуміє ніяких переговорів, він розуміє «в зуби»
1 березня, 08:00
Представники США передали Путіну пропозицію про тимчасове перемир'я під час переговорів у Саудівській Аравії
За яких умов Путін може погодитися на перемир'я? Розʼяснення Bloomberg
7 березня, 18:54
Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що диктатор Росії Володимир Путін порушить мирну угоду щодо України
Підготовка до зустрічі Трампа і Путіна несподівано пришвидшилася – CNN
3 березня, 10:12

Микола Підвезяний

Ось де він, оплот російського православія...
Ось де він, оплот російського православія...
Унікальний генерал: у 87 на службі в МВС
Унікальний генерал: у 87 на службі в МВС
Якщо й підписувати угоду про надра, то тільки у Будапешті
Якщо й підписувати угоду про надра, то тільки у Будапешті
Безіменні і ненагороджені. Про них у цей день
Безіменні і ненагороджені. Про них у цей день
Призов з 18. Балтійські держави вірять у НАТО, але готують План «Б»
Призов з 18. Балтійські держави вірять у НАТО, але готують План «Б»
Агенти у рясах. Масштабна спецоперація в Європі
Агенти у рясах. Масштабна спецоперація в Європі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
37K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
33K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
23K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
12K
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua