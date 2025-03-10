Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня

Зеленський прибув у Саудівську Аравію, де мають відбутися українсько-американські переговори щодо завершення війни Росії проти України

У «Дії» можна згенерувати витяг із Єдиного реєстру зброї та отримувати сповіщення про закінчення терміну дії дозволу

Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Стармер ще раз збере світових лідерів на зустріч щодо підтримки України. У Північному морі зіткнулись два судна. У «Дії» з'явився цифровий дозвіл на зброю. Справа про оборону Харківської області: суд залишив бригадного генерала під вартою.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 10 березня, аби ви завжди були в курсі подій.

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 березня, прибув у Саудівську Аравію, де мають відбутися українсько-американські переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Як зазначається, Зеленський у Джидді має зустрітись зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом. Очікується, що переговори стосуватимуться безпекової ситуації, військової допомоги та мирних ініціатив.

У «Дії» з'явився цифровий дозвіл на зброю

У застосунку «Дія» з'явився цифровий дозвіл на зброю. Як зазначається, у «Дії» можна буде за кілька кліків згенерувати витяг із Єдиного реєстру зброї та отримувати сповіщення про закінчення терміну дії дозволу.

Для того, аби довести право на володіння зброєю потрібно показати QR-код дозволу, а поліція перевірить інформацію в реєстрі зброї.

У Північному морі зіткнулись два судна

У Північному морі поблизу берегів Англії британська берегова охорона проводить рятувальну операцію через зіткнення нафтового танкера і вантажного судна.

До місця події було направлено кілька рятувальних шлюпок і рятувальний вертоліт берегової охорони. Також туди вже прибули літак берегової охорони і судна з протипожежними засобами. Як повідомляється, після зіткнення нафтовий танкер загорівся.

Справа про оборону Харківської області: суд залишив бригадного генерала під вартою

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому начальнику Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрію Галушкіну.

Процес проходив у закритому режимі. Адвокат Юрія Галушкіна наполягав на цілодобовому домашньому арешті, а прокуратура вимагала залишити Галушкіна у СІЗО. Суд залишив чинним рішення першої інстанції, і Галушкін перебуватиме у СІЗО принаймні до 20 березня.

Нагадаємо, Юрія Галушкіна звинувачують у недбалому ставленні до військової служби. Йдеться про дії під час оборони Харківської області минулого року.

Стармер ще раз збере світових лідерів на зустріч щодо підтримки України

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер у суботу, 15 березня, збере онлайн-зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України. Очікується, що ця зустріч стане продовженням саміту в Лондоні, який відбувся 2 березня, де Стармер оголосив про формування «коаліції охочих» для підтримки України.